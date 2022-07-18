我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國家公園旁做手術 聯邦土地 成婦女墮胎最後堡壘？

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦起訴2華人

疫情反撲 爾灣加州大學恢復室內口罩令

洛杉磯訊
爾灣加大恢復室內口罩令。（爾灣加大健康中心官網）
爾灣加大恢復室內口罩令。（爾灣加大健康中心官網）

由於新的一波新冠感染激增，橙縣進入「高社區傳播」級別後，爾灣加大（UCI）恢復了對校園建築內每個人的室內口罩要求。口罩令於18日生效，要求「校園內的所有人員都須在室內佩戴口罩或面罩，無論疫苗接種狀態如何，除非獨自在封閉空間內」。

日前，洛杉磯縣和橙縣再次被疾控中心轉移到更高級別的區域。據校長Howard Gillman在聲明表示，提出這一要求是「為了幫助減少新冠在UCI控制的財產上的可能接觸和傳播，並幫助防止新冠在UCI社區內傳播」。

根據該指令，校園大樓內的每個人都須戴口罩，即使與校園無關的人員。唯一不強制要求戴口罩的情況是：在他們的校園生活區內；在封閉的私人空間，例如辦公室；淋浴、洗臉或刷牙時；吃或喝時；或者，在醫療機構中接受需要摘下口罩的治療的患者。該規則也適用於任何UCI公共交通，包括Anteater快車和其他UCI車輛。

另一方面，該口罩令不要求兩歲以下的兒童、呼吸困難的人、有健康狀況或發育障礙的人或從事劇烈的戶外體育活動的人。

洛杉磯加大在5月下旬就恢復了其室內口罩的規定，並已將其延長。該大學還建議所有前往校園的人員每周接受新冠檢測。在南加大，學生和教職員工還不需要在室內戴口罩，但如果洛杉磯縣加強口罩規定，這種情況可能很快就會改變。

口罩 洛杉磯加大 橙縣

上一則

加州夏季新冠感染人數 恐比Omicron大流行還高

下一則

南加蒙羅維亞獅子會 舉行第一屆交接典禮

延伸閱讀

中暑會致命 張文宏團隊提醒戶外採樣無需穿「大白」

中暑會致命 張文宏團隊提醒戶外採樣無需穿「大白」
9成加州人 處於新冠高風險區

9成加州人 處於新冠高風險區
玻璃房（六）

玻璃房（六）
玻璃房（四）

玻璃房（四）
長春搭地鐵須戴N95 網民開罵：不如戴防毒面具

長春搭地鐵須戴N95 網民開罵：不如戴防毒面具
洛縣疫情升溫進入高風險 29日恐重啓口罩令

洛縣疫情升溫進入高風險 29日恐重啓口罩令

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27

超人氣

更多 >
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺
美元強升 全球恐陷「厄運循環」

美元強升 全球恐陷「厄運循環」
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
洗米洗錯10多年？「關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了

洗米洗錯10多年？「關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了