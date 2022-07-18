疫情反撲 爾灣加州大學恢復室內口罩令

爾灣加大恢復室內口罩令。（爾灣加大健康中心官網）

由於新的一波新冠感染激增，橙縣 進入「高社區傳播」級別後，爾灣加大（UCI）恢復了對校園建築內每個人的室內口罩 要求。口罩令於18日生效，要求「校園內的所有人員都須在室內佩戴口罩或面罩，無論疫苗接種狀態如何，除非獨自在封閉空間內」。

日前，洛杉磯縣和橙縣再次被疾控中心轉移到更高級別的區域。據校長Howard Gillman在聲明表示，提出這一要求是「為了幫助減少新冠在UCI控制的財產上的可能接觸和傳播，並幫助防止新冠在UCI社區內傳播」。

根據該指令，校園大樓內的每個人都須戴口罩，即使與校園無關的人員。唯一不強制要求戴口罩的情況是：在他們的校園生活區內；在封閉的私人空間，例如辦公室；淋浴、洗臉或刷牙時；吃或喝時；或者，在醫療機構中接受需要摘下口罩的治療的患者。該規則也適用於任何UCI公共交通，包括Anteater快車和其他UCI車輛。

另一方面，該口罩令不要求兩歲以下的兒童、呼吸困難的人、有健康狀況或發育障礙的人或從事劇烈的戶外體育活動的人。

洛杉磯加大 在5月下旬就恢復了其室內口罩的規定，並已將其延長。該大學還建議所有前往校園的人員每周接受新冠檢測。在南加大，學生和教職員工還不需要在室內戴口罩，但如果洛杉磯縣加強口罩規定，這種情況可能很快就會改變。