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加州夏季新冠感染人數可能比冬季Omicron浪潮還要高

洛杉磯訊
如果感染情況沒有改善，洛縣準備最早在 7 月 29 日恢復兩歲及以上的人在室內公共場所戴口罩的規定。（Getty Images)
如果感染情況沒有改善，洛縣準備最早在 7 月 29 日恢復兩歲及以上的人在室內公共場所戴口罩的規定。（Getty Images)

根據埃默里大學（Emory University）環境健康助理教授 Marlene Wolfe 在推特上發布的數據，舊金山廢水中的新冠病毒濃度甚至比冬季Omicron病毒感染潮時還要高。由於州一級檢測用品的供應鏈短缺，洛杉磯縣大部分地區，以及洛杉磯市以及洛杉磯縣東部和南部的大片地區的廢水數據無法獲得。

然而，根據為卡拉巴薩斯（Calabasas）及其周邊地區提供服務的拉斯維吉內斯（Las Virgenes）市政給水管理區反映，「自 6 月第二周以來廢水病毒濃度穩步上升」，洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）在簡報中說。

自上個月底以來，洛杉磯縣衛生區位於蘭卡斯特（Lancaster）的處理廠出現了更大幅度的增長。費若表示，「檢查廢水中的病毒量，為補充檢測數據和加強監測提供了一種有前途的方法，有助於更好地了解社區傳播的水平」。

廢水數據表明，官方報告的新冠病病例數中並未記錄許多感染病例。這是因為有很多人在家中使用非處方測試，這比在醫療機構進行測試更方便，但結果並不會報告給政府。

加州大學舊金山分校醫學系主任瓦赫特（Dr. Robert Wachter）認為，病例數不再可靠，而且現在的病例數量可能和在 12 月和 1 月的大規模激增期間看到的情況並沒有什麼不同。這就是為什麼面對大量病例，他強烈建議在室內公共場所戴口罩。

在加州大學舊金山分校的醫院，5.7% 的無症狀患者的新冠檢測呈陽性，這意味著每 18 名感覺良好的人中就有 一人感染了新冠病毒。換句話說，在一個 100 人的小組中，有 99.7% 的機會有人感染了新冠病毒並且可能具有傳染性。瓦赫特表示， 「在下次進入擁擠的酒吧或乘坐 100 人的飛機時，請考慮一下」。他補充，希望空乘人員舉起一個牌子，上面寫著「我可以向你保證，這架飛機上有人感染了新冠病毒」，這樣戴口罩比例應該會上升。

在加州大學河濱分校和加州大學洛杉磯分校等其他校區以及聖地牙哥聯合大學等學校系統的帶領下，各大校園紛紛更新了口罩規定。此外，電影業最近又開始要求在洛杉磯附近的電影佈景上使用蒙版。

根據數據統計，上個月，洛杉磯縣的每周新冠死亡人數翻了一番，從每周50人增加到100人。在秋冬 Omicron 激增期間，每週死亡人數達到峰值，每週超過 500 人。而加州大學舊金山分校職業健康項目主任科斯尼克（Dr. Robert Kosnik）表示，目前員工和學生人數激增數量是Omicron秋冬潮的兩倍。

考慮到這一波的持續時間，新冠疲勞很容易出現。但是，科斯尼克補充說，「我們仍然需要保持警惕」。

加州大學 洛杉磯 舊金山

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