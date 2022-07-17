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一周七起 南加華人區又有7-11便利店遭持槍搶劫

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
（記者邵敏製表）
（記者邵敏製表）

洛杉磯華人聚集城市亞凱迪亞市（Arcadia）的一家7-11便利店（7-Elevens），7月16日晚發生一起持槍搶劫案件，這起案件是在南加地區多家便利店接連遭遇搶劫後的最新一起劫案。

持槍搶劫案發生在16日（周六）午夜時分，地點位於E. Live Oak街200號段的一家7-11便利店，周圍有眾多華人居住。店員第一時間報警後，警方立即趕到現場，目前正在全力搜捕犯罪嫌疑人。

根據店員陳述，案發時，嫌疑男子拿著一把槍走進這家便利店，威脅店員要錢，店員不得不從收銀台拿了一筆數額不詳的現金交給嫌疑人。警方稱，嫌疑人搶了錢後跑出商店，進入一輛深色轎車，隨即逃離該地區。這名嫌疑人被描述為一名西班牙裔男性，身高 5 呎 6 ，穿著綠色迷彩夾克和白色鞋子，戴著一頂綠色棒球帽、以及黑色手套、藍色醫用口罩。任何有其他信息的人都被要求致電 (626) 574-5151，聯繫亞市警方。

最近一段時間，南加地區接連發生一系列針對7-11便利店的持槍劫搶案件，已造成兩人死亡、三人受傷，治安惡化，讓人堪憂。

7月11日凌晨12時10分，洛杉磯東區安大略（Ontario）一家7-11便利店，一名男子亮出手槍要錢；凌晨1時35 分，高地（Upland）一家7-11便利店被搶劫，嫌疑人拿走500元現金；凌晨1時50分，河濱縣La Sierra街上的7-11便利店遭遇持槍搶劫，一名顧客受傷，處於危急狀態；凌晨3時25分，聖塔安娜（Santa Ana）的7-11便利店停車場，一名被害人遭遇搶劫未遂事件後被槍殺；此後不到一個小時，一名職員在布雷亞（Brea）的7-11便利店被槍殺；當日凌晨4時55分左右，在鄰近的拉哈布拉（La Habra），一名店員和一名顧客在7-11的槍擊中受傷。

7 月15日（周五），兩名犯罪嫌疑人，20 歲的 Malik Patt 和 44 歲的 Jason Payne 被捕，他們涉嫌參與這一系列的7-11便利店搶劫和槍擊事件。鑑於兩名嫌犯已被捕，當局認為亞市16日發生的便利店搶劫案，與之前的7-11便利店系列劫案並無關係。但一名曾經做過警察不願透露姓名的華人表示，亞市的便利店劫案很有可能是其他嫌犯模仿作案所為。

亞凱迪亞市的一家7-11便利店，7月16日晚發生持槍搶劫案件。（谷歌地圖）
亞凱迪亞市的一家7-11便利店，7月16日晚發生持槍搶劫案件。（谷歌地圖）

華人 南加 洛杉磯

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