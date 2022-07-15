無駕照少年與警狂飆 橙縣翻車三死四傷

車禍現場。（ABC）

橙縣 警方發佈消息稱，19歲無駕照 少年Azarie Dupree Fuller，日前在聖塔安那（Santa Ana）附近被警車追逐過程中發生車禍 ，當時他的車速超過每小時100哩，導致車上共七名乘客中有三人死亡，死者分別是14歲和17歲的未成年，和一名26歲男子。目前Azarie Dupree Fuller面臨三項謀殺指控和其它多項指控。

7月9日凌晨2時47分，Fuller駕駛一輛尼桑Altima，在一輛停在Glassell 大街以西West Lincoln街的橙縣警車後面「猛停」了下來，掉頭加速行駛並關掉了車燈。警方稱，當時他的時速超過100哩。

警方看到後對其發起追逐，但雙方追逐不到一哩，尼桑車便撞在了鐵軌十字路口的柵欄和交通燈柱上，翻車後燃起熊熊大火，地點在Glassell大街和Taft街附近。

車內七名乘客包括司機Fuller全被彈出來，車禍導致14歲的Dayanara Rebolledo、17歲的Dominic McGinley，以及26歲的Gustavo Castro死亡，其他人受重傷。

Azarie Dupree Fuller是中加州城市Exeter居民。除了三項謀殺指控，他還被以駕駛逃逸致人死亡，至未成年於險境等多項罪名起訴。如果所有罪名都成立，數罪並罰，他最高面臨無期徒刑，45年不得假釋，再外加14年有期徒刑。下次過堂日期為8月4日，保釋金設為355萬元。