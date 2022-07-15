無冰淇淋不夏 全國冰淇淋日大優惠

酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

7 月 17 日（本周日）是全國冰淇淋日(National Ice Cream Day)。今年夏季多地高溫 酷暑難耐，赤日炎炎下很難抵抗冰淇淋的誘惑。更令人吸引的是，各大知名冰淇淋連鎖門店都將推出特別折扣，甚至領取免費冰淇淋。

酷聖石（Cold Stone Creamery）為客戶提供驚喜優惠，特別驚喜將在7月17日揭曉。此外，酷聖石還將在 7 月 15 日至 7 月 17 日期間為在線訂單提供免費送貨服務。除了全國冰淇淋日，酷聖石還將慶祝奧利奧 OREO110週年的「生日」，在 8 月 30 日之前在門店特別推出兩款新奧利奧口味冰淇淋，分別是奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋（Oreo Cookie Goldmine Creation ）和 奧利奧五彩碎糖奶油冰淇淋（Oreo Cookie Confetti & Crème Creation） 。

知名燕麥奶品牌Oatly宣佈，將在本周日推出超過 25 輛冰淇淋車，在洛杉磯 、紐約市 和聖路易斯三城市分發超過 16,000 個冰淇淋。Oatly冰淇淋由 100% 非乳製品製作而成，吃客可以輕鬆享用。

冰雪皇后（Dairy Queen）則將在全國冰淇淋日為顧客提供「一美元優惠」，顧客只需要下載 DQ 應用程序，在上面點任意一款甜筒冰淇淋，都可以享受一元優惠。

顧客在Baskin-Robbins 任意門店，結賬時使用代碼BECOOLER購買任何 15元或以上的商品，即可享受 5元折扣，活動時間從 7 月 17 日到 7 月 23 日截止，Baskin-Robbins 還在本月推出了新口味：「奧利奧棉花糖冰淇淋」（OREO S'mores）。

為了慶祝全國冰淇淋日，知名冷壓果汁品牌Pressed Juicery將在指定門店推出特惠活動，顧客只需要付3元，即可獲得一個美味冰淇淋。