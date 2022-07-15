聖地牙哥國際漫畫展 台灣館「翻滾吧！台漫」

聖地牙哥國際漫畫展台灣館宣傳海報。（台灣書院）

美國2022動漫盛會「聖地牙哥 國際漫畫展」將於年7月21日至24日於聖地牙哥會展中心舉辦，今年台灣館以「翻滾吧！台漫」為主題，邀請人氣圖文創作者鵝肉麵及漫畫家木可柯擔任駐攤藝術家，台灣書院與文化內容策進院合作推介「Taiwan Comic City」主題網站(https://taiwan-comic-city.taicca.tw/)，線上展出14 家出版社33 部台灣漫畫作品英語試閱本及 10 部有聲漫畫短影片。

人氣圖文創作者鵝肉麵於2021年出版圖文創作集《Crispy Fried ABC鹽酥英語：讓你的英語能力四分五裂》，榮登金石堂、博客來銷售排行第一，擅長以無俚頭敘事法，將生活瑣事創作成繪聲繪影的故事，擁有20多萬頻道訂閱者。今年更獲主辦單位邀請於官方主辦講座活動中分享如何創造出超高人氣的圖文內容產出頻道的秘訣。

漫畫家木可柯曾多次獲得獎項，包括CCC原創漫畫暨劇本創作競賽頁漫組評審特別賞、巴哈姆特ACG創作大賽漫畫組銀賞、青文無限誌原創漫畫大賞入圍 等，近期更獲選為2022-2023年法國安古蘭國際漫畫暨影像城駐村藝術家，曾與知名網紅雷丘律師合作多部短篇漫畫。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院表示，今年是疫情 後第一次恢復實體展會，參與人潮盛況可期。台灣館在展會期間將辦理漫畫家駐點簽名活動，更有多項抽獎活動，歡迎到5524號攤位一同感受台漫魅力！詳細資訊留意書院官網

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