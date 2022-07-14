長榮航空榮獲2022年全球20佳航空公司第8名。(長榮航空提供)

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於14日公布最佳航空公司大獎(Airline Excellence Awards)的評選結果，長榮 航空榮獲「2022年全球20佳航空公司–第8名(World's Top-20 Airlines – No.8)」之殊榮，是台灣唯一入榜的航空公司。

AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞湯瑪士(Geoffrey Thomas)表示，長榮航空自1992年首創全球第四艙等「經濟豪華艙」，一直是服務創新的先驅，造就了其產品和服務在航空市場的卓越表現。

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球385餘家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2022年推薦搭乘的全球二十大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

長榮航空今年已獲得AirlineRatings.com評選「全球20最安全航空公司第9名」、「COVID-19防疫 七星級認證」，六月收到航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)頒發「全球五星航空公司」、「全球最佳客艙服務」、「東亞最佳航空」等多個獎項，以及SKYTRAX給予的本公司「五星級航空(5-Star Airline)」最高認證，長榮航空將不斷精進各項服務，因應後疫情 時代的新趨勢，持續提供每位旅客安全高標準及服務高品質的美好旅程。