洛縣半週確診兩萬新冠 月底可能實施口罩令

新冠住院率是確定洛縣傳播等級的關鍵指標。（Getty Image)

根據洛縣 衛生局數據，自上周六以來，洛杉磯 縣報告了 1萬8158 例新冠確診新病例和 39 例死亡病例。自大流行以來，自洛縣確診總數和死亡病例分別達到 317萬8242例和3萬2451人。公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）警告說，如果洛縣感染人數繼續呈上升趨勢，新的室內口罩規定可能會在 7 月 29 日之前實施。如果洛縣達到美國疾病控制和預防中心定義的「高位」傳播等級，則室內口罩命令將再次生效。

公衛局表示，由於週末和假日報告的延遲，週一報告的數字可能被低估了，加上在家檢測 試劑盒的流行也導致計數不足，因為這些結果很少報告給衛生部。根據統計，從周六到周一，有超過 1220 萬洛杉磯縣居民接受了新冠檢測，其中 23% 檢測呈陽性。截至週五，BA.4 和 BA.5 子變體佔洛杉磯縣所有測序樣本的近 40%，CDC 估計該病體佔全國病例的 70%。

官員表示，儘管新變體傳染力和逃避免疫力的功能強，但對於完全接種疫苗和加強免疫或者最近感染過的人來說，都不太可能導致嚴重的疾病和死亡。

令人擔憂的是，新數據可能使洛縣更接近「高位」社區傳播層級。據CDC定義，確定縣傳播的標準有三個：過去 7 天內每 10萬名居民中的新增確診病例、過去 7 天內每 10萬人中的新冠住院人數以及新增新冠患者佔用的住院病床百分比。

但洛杉磯縣公共衛生局官員一再指出，新冠住院率是確定該縣 CDC 傳播等級的關鍵指標。截至 7 月 7 日星期四，洛杉磯縣仍處於「中位」傳播水平，其 7 天平均每 10萬名居民中新冠住院人數為 8.4 人。如果該指標達到每10萬名居民中有 10 名新入院者，將進入「高位」傳播層級。