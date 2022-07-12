台美人募款支持國會議員朴銀珠連任

台美人支持國會眾議員朴銀珠(Michelle Steel)競選連任，舉辦募款會力挺。（台美人支持團體）

台美人社區領袖楊信夫婦、王家培夫婦、台灣會館董事長陳柏宇、台美商會會長劉雅薇等人，會同關心民主議題的人士，日前於橙縣 為國會眾議員朴銀珠（Michelle Steel ）舉辦募款餐會，支持她競選連任第45區國會議員。

現代表橙縣地區的朴銀珠所競選的新第45選區，包括了喜瑞都、布瑞亞、普安那公園、芳泉谷、西敏市等地區。朴銀珠於韓國出生、日本長大、19歲移民來美國。作為第一代美國人她深引以為傲：「我很慶幸實現了自己的美國夢，我堅信這是世界上最偉大的國家。」

代表共和黨的朴銀珠，曾任加州平税委員會委員，代表超過900萬居民。自2020年起擔任國會眾議員，任職教育 和勞工委員會，參與交通和基礎設施委員會。朴銀珠在任期間，持續會見社區代表，聽取人民心聲，了解他們關心的議題並探討協助解決方案，在任內還為選民爭取減稅，爭取橙縣海岸高額清理費用，反對疫情間釋放眾多囚犯危及治安，維護勞工權益，在聽證會中為亞裔 學生爭取客觀公平的入學標準。

募款餐會中，朴銀珠親切地與台美人分享她的成長。並談到身為亞裔母親對子女的教育經驗，進一步讓大家了解為什麼她努力不懈地爭取終止平權法案對亞裔學生造成的負面影響。她認為，「每個學生都應該有機會獲得成功，並根據自己的優點建立自己的美國夢。在招生實踐中使用人格特徵或歧視性種族偏好是錯誤的。幾十年來，我一直致力於為我們的教育系統帶來公平，而這項(哈佛法案)是確保所有學生公平競爭的又一重要步驟。」

台美人社區領袖楊信認為，朴銀珠重視選民意見，持續為中小企業主發聲、爭取權益，是優秀盡責的國會議員，能為台美人發聲，鼓勵大家支持她連任。台美人企業家王家培夫婦呼籲大家一起支持重視教育、力挺民主的朴銀珠。劉雅薇會長則表示朴銀珠是移民、亞裔的驕傲和楷模，希望大家一起以行動支持她連任，讓她能持續為亞裔發聲！

當天與會者包括台灣會館前董事長李木通、賴英慧，台美商會及旅館公會前會長汪俊宇、台美商會前會長陳慶恩、溫玉玲，以及台美公民協會代表Peter Chen、Garvin Li、FAPA代表Ken Wu等人士。