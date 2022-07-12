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賈斯康發起最後反擊 呼籲挫敗右翼罷免陰謀

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康呼籲民眾捐款挫敗罷免選舉。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣檢察長賈斯康呼籲民眾捐款挫敗罷免選舉。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）罷免團體7 月 6 日向洛縣選務局(RR/CC) 提交並已確認71萬5833個請願簽名，符合審查作業的第一步，若檢驗合格最早可在11月期中選舉同日舉行罷免選舉。賈斯康12日發起最後的反擊，呼籲民眾捐款支持，挫敗右翼勢力的罷免企圖。

賈斯康在聲明中表示，上周一個由右翼資助的團體提交了簽名，以強制進行非週期性的罷免選舉，企圖推翻洛杉磯人民的意願，並阻止洛杉磯的刑事司法改革運動繼續進行。他想清楚地說明，仍在等待選務局確認簽名的官方計數，這個過程可能需要數週時間。與此同時，他仍然專注於確保社區安全和建立更公平的司法系統。自從洛杉磯人民選舉他進入到檢察長辦公室以來，他一直在做這件事情。

賈斯康指出，目前尚不知道驗證合格的簽名數字是否符合罷免選舉的資格。但他認為，這次罷免運動是由超級捐助者推動的，這股右翼勢力也曾幫助將川普（Donald Trump）和麥康諾（Mitch McConnell）等政治人物送上台。

賈斯康相信，選民派他來到地方檢察長辦公室是要改革刑事司法系統，包括結束大規模監禁、結束現金保釋、結束死刑，並通過追究警察的責任來保護社區。這就是他所做的，這就是他身為檢察長將繼續要做的事情。順便說一句，在他擔任領導的每個職位上都減少了暴力犯罪

賈斯康最後呼籲，未來幾週無論會發生什麼，他知道需要民眾的幫助。所以，他不得不要求：「請你捐出 20 美元、50 美元、100 美元，或是任何你能負擔得起的金額，來幫助我對抗想要把我們拉回老路的右翼勢力的罷免企圖！」

罷免團體呼籲拯救洛杉磯、賈斯康必須走人。（罷免團體海報）
罷免團體呼籲拯救洛杉磯、賈斯康必須走人。（罷免團體海報）

罷免 洛杉磯 暴力犯罪

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