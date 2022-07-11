遭3非裔持槍入室搶劫痛毆 華人以為要被殺害

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

「我正在看羅蘭岡華人 被搶被打的小視頻，突然一管槍口已經頂住我的胸口，一個蒙面黑人站在我面前」，就在9日羅蘭岡華人光天化日之下被兩名非裔持槍搶劫勞力士手表並被打得頭破血流的搶劫案發當夜，南加科洛那市（Corona）房價最高社區發生持槍入室搶劫，四名華人在三名搶匪的槍口、刀口及棍棒下，眼睜睜看著住家慘遭洗劫一空。搶匪逃跑之前，還要求同伴將所有人打昏。將近一個小時的驚魂，受害人表示，一輩子都會留下陰影。

「當時我躺在家裡沙發上，我朋友送給我羅蘭岡華人被搶的小視頻正看得心驚膽戰，突然有人拿槍頂住我胸口」，南加科洛那市華人居民戴女士說，一抬頭，她看到燈光下一個蒙面人，「我還以爲是侄子跟我開玩笑，定睛一看，是三個黑人劫匪」，他們都穿黑色連帽衣，戴口罩，只露出眼睛和前額，25至30歲之間。「起來，趕快起來」，搶匪很小聲地對戴女士說，別嚷嚷，趕快說屋裡有幾個人？

面對手持凶器的匪徒，戴女士沒有喊，說四個。三匪一人繼續拿槍看押戴女士，另外兩人馬上上樓，一人拿著刀，另一人手持斧子樣武器。

戴女士的家被搶匪洗劫一空，留下滿地狼藉。（戴女士提供）

因爲小女兒正在樓上，戴女士趕緊跟上樓，邊走邊喊女兒千萬不要動不要反抗，女兒當時正在洗澡沒有聽到。兩匪徒很快已經衝進浴室，馬上聽到女兒大叫，戴女士馬上也冲上去，趕緊用毛巾將赤身裸體的女兒包起來。

搶匪將母女兩從從浴室趕到主臥室，當時戴女士的先生已躺在床上睡覺，被匪徒叫醒起來。一匪拿槍看著三人，兩匪滿屋子翻箱倒櫃找值錢東西，「錢在哪裡？趕快說」，所有的櫃子抽屜翻遍，所有的珠寶細軟塞到口袋，「快點說，你的保險 櫃在哪裡？」

戴女士的家被搶匪洗劫一空，留下滿地狼藉。（戴女士提供）

歹徒將夫妻和女兒趕到樓下的一個房間，然後開始進入一樓的另一個個房間，那是戴女士侄子的臥房，因爲侄子高高大大練跆拳道，戴女士擔心起衝突，趕緊大聲告訴侄兒他們有槍，不要反抗，不一會，侄子舉著雙手走出來，兩匪魚貫進入房間，很快傳出翻箱搗櫃和砸東西的巨響。後來發現侄子房間所有的電腦電話都被炸得稀爛，滿地狼藉。

搜刮完侄子房間，搶匪用槍對著命令戴女士打開保險櫃，兩匪快速將其中所有東西拿走。

「槍一直對著我們，當時我非常緊張，萬一走火怎麽辦？」戴女士跟持槍劫匪說，我看出來你不是壞人，你想拿什麼東西就拿，不要傷害我們就行。兩三回合之後，持槍劫匪問戴女士從哪裡來，聽説從中國來後，劫匪說「這麽爛的美國你來幹什麽？」戴說，來美40年了，美國再爛也一些國家好，「他似乎聼我説得好玩，嗯嗯啊啊點頭，後來就把槍收起來，也坐下來」。

但另外兩劫匪非常凶狠，戴女士說，在洗劫一個保險櫃後，她聽到一劫匪接到一個電話，說屋裡還有另外一個保險櫃。一劫匪命令戴女士，「數到五下你還不講，我就開始傷人」。戴女士趕緊告訴他保險櫃在哪，同時告訴他保險櫃是空的，沒有東西。一匪抱起保險櫃搖了搖，另外一匪說，都帶走。

兩劫匪將大包大包東西拿出去，剩下一持槍劫匪仍在看守四人。此時外面的劫匪指揮留下的劫匪，在離開前將四個人全部打暈。該匪看看戴女士，沒打，看看女兒也沒有動手，然後對著侄子砰砰砰好幾重拳，然後準備打男主人。戴女士趕緊過來求情，但劫匪并不理會，一個槍托橫掃男主人，同時朝天花板打了一槍，揚長而去。

搶匪在離開前打傷兩人並一槍打穿天花板。（戴女士提供）

聽到門外完全沒有動靜，全家人馬上報警。警察大概五分鐘到達。

案發後警方在五分鐘内趕到現場。（戴女士提供）

戴女士說，將近60分鐘的驚魂，注定將是餘生揮之不去的陰影，這些天晚上她和家人晚上都不敢在家住。而且馬上請人加裝電網圍墻和保安系統。

戴女士說，當搶匪的槍口對著她時，「我覺得我的生命就到這一天結束」，但是滿腦子就是如何能夠保護自己的孩子。事實上案發時屋子的另外一端還住了兒子媳婦和兩個年幼的孫子，兒子正好出門辦事還沒有回家，「我當時一直暗暗祈禱兒子千萬不要在這時回家，否則後果不堪設想」。