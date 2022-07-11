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南加血腥夜 連4家7-11遭持槍搶劫 至少2死

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南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

洛杉磯訊
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

加州地區11日凌晨連續發生四起7-11便利店搶劫案，造成至少兩人死亡，。警方表示，目前確定其中兩起搶劫為同一團夥所為。

橙縣布瑞亞市（Brea）警局11日凌晨4時17分接到報警，趕往Lambert路和North Brea大道的7-11便利店，發現店內一名男性收銀員遭槍擊身亡。警方表示，店內曾發生搶劫，店員應是被劫匪殺害。

警方研判，瑞亞市7-11便利店劫案與當天早上發生在拉哈布拉市（La Habra）的另一起7-11劫案為同一夥人作案。當天凌晨4時55分，在拉哈布拉市東Whittier路的381號的7-11也遭遇搶劫。警方趕到後，發現兩人遭槍擊受傷，被送往當地醫院，目前已脫離生命危險。

此外，在聖塔安那（Santa Ana）和河濱市（Riverside）的7-11，也發生槍擊和搶劫案。凌晨3時25分，聖塔安那的East 17街300號街區7-11店發生槍擊案，警方趕到後發現一名男子上半身中槍，當場身亡。

在河濱市La Sierra街 5200號街區的7-11便利店，凌晨1時50分發生搶案，一名顧客遭槍擊，生命垂危。目前警方正在調查聖塔安那和河濱市（Riverside）兩起案件的關聯性。

槍擊 加州 南加

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