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華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

記者邵敏／羅蘭岡報導
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

洛杉磯縣華人聚居的羅蘭岡地區9日發生一起惡性持槍搶劫案件，兩名歹徒在光天化日下搶走價值6萬的勞力士表，受害者還被打到頭破血流 。現場監控顯示，在整個搶劫過程中，現場有多名目擊者，卻無人上前援助，附近幾輛汽車更是迅速離開。

（影音來源：被採訪者提供，後製：記者邵敏）

案發時恰逢周末，許多民眾在這個華資商業圈購物吃飯，根據當天的視頻記錄，被害人一男一女推著超市購物車往自己的車走去，就在他們準備裝車時，旁邊一輛等候多時的白色道奇車（Dodge Challenger）沖下來兩名歹徒，光天化日之下進行搶劫與毆打。

整個過程持續約一分多鐘，期間很多人從旁邊經過，但都選擇立即離開。自始至終無人介入，向被害人施以援手。其中一輛緊挨著被害人的車輛，也選擇倒車並迅速離去，現場另有一部車在倉促離開時，不慎撞到嫌疑人車輛。一段由目擊者拍攝的視頻顯示，歹徒得逞逃離後，被害人坐在地上為受傷的頭部止血，有民眾就在旁邊圍觀，視頻中可以聽到眾人議論紛紛的聲音。

被害人坐在地上頭破血流，眾人在旁邊圍觀。（讀者提供）
被害人坐在地上頭破血流，眾人在旁邊圍觀。（讀者提供）

「社區安全人人有責」（Together Against Crime Foundation，TACF) 協會創會會長孫嘉康（Chuck Sun）指出，目前華人社區正為積極討論這起案件，許多民眾也在轉發讓人憤怒的案發視頻。「這麼多的目擊者，卻沒人幫忙，其他歹徒也會看到這一幕，他們更不把華人放在眼裡。」

孫嘉康認為，華人素來保持沉默，不願幫助他人，「現在發生這樣的案件，我們應該自省一下，華人是不是都太軟弱了，容易被人欺負，當作受害人。」孫嘉康表示，劫匪公然到華人社區作案，就是針對整個華裔，「他們看不起華人，為所欲為，華人一定要痛定思痛，正視這些問題，確定下一步具體應該怎麼做。」

被害人一男一女推著超市購物車往自己的車走去。（視頻截圖）
被害人一男一女推著超市購物車往自己的車走去。（視頻截圖）

核桃市市長秦振國（Eric Ching）知道這起案件後，表示自己內心一直無法平靜，他說，「如果我在現場，肯定會有所行動，不會讓這些人對自己的同胞打砸搶。如果大家都如此冷漠不站出來援助，下一個受害者可能就是自己，但如果有人能站出來，下一次歹徒就會有所顧慮。」

秦振國認為，案發現場附近的超市是東區華人經常購物的地方，如今就連最基本的安全都得不到保證，很多在位政客都需要對此負責，「政府對公眾有服務、保護的責任，現在犯罪份子為所欲為，危害到每一個家庭。因為一些政治風氣，警長的權力、資源正被剝奪，檢察長賈斯康不作為，部分政客嘴上說要服務社區，做的完全不一樣，大家要擦亮眼睛，不要再支持這些不為民生服務的政客。」

今年參選國會第38區聯邦眾議員的秦振國表示，如果自己當選，將利用所有資源力量，擴大聯邦政府對犯罪打擊的管轄權，「如果地方政府不作為，聯邦政府將採取行動，絕對不能再容忍這樣的事一而再再而三發生。」

搶劫毆打過程持續一分多鐘，期間多人經過，但無人相助。（視頻截圖）
搶劫毆打過程持續一分多鐘，期間多人經過，但無人相助。（視頻截圖）
一輛等候多時的白色道奇車（Dodge Challenger）上沖下來兩名歹徒。（...
一輛等候多時的白色道奇車（Dodge Challenger）上沖下來兩名歹徒。（視頻截圖）

華人 聯邦政府 眾議員

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