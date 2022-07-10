洛杉磯縣華人社區 車輪竊案頻發 多華人中招

柯汶那一華人社區公共停車場內，車子被卸去了四個輪胎。（該社區居民提供）

洛杉磯縣柯汶那市(Covina)郵編為91722的華人 社區，一夜之間多輛車被竊賊光顧，其中兩輛豐田凱美瑞轎車的四個輪胎皆被偷走。

有華人居民表示，被盜車輛都停在社區內的公共停車區域，早上起來居民們發現很多車子的輪胎失竊，地上散落著汽車 的轮毂螺丝，以及盜車所用的作案工具，包括墊在車輛下方的磚頭等。其中一輛失竊汽車，車主只丟失位於車內的駕照 ，輪胎並沒有被盜，居民猜測，或許與車輛比較老舊有關。目前涉事車主們已經報警，正在等待警方處理。

最近盜車賊出沒頻繁，華人區被盜輪胎案件高發，有華人在社交平台上發文表示，他的賓士車停在蒙特利公園市的大西洋時代廣場(Atlantic Times Square)，出來後發現輪胎被卸了，據停車樓的安保人員表示，偷車賊是一男一女，其中女的負責駕車接應，男的負責盜竊。兩人都是墨西哥人，案件發生時，有路人恰好遇到並嘗試制止，但最終男盜賊還是逃脫。二人所用的車牌是假車牌。

據發文帖子底下民眾爆料，阿罕布拉市（Alhambra）某社區前幾天也有車子慘遭卸輪胎，此前獨立日假期期間，聖蓋博市（San Gabriel）的酒店內，也相繼發生華人車主輪胎被盜事件。

華人區被偷輪胎事件頻頻發生，警方提醒，下車時要鎖好自己的汽車，即使只是短暫停留，避免把貴重物品放在顯眼的位置，有需要情況下可以安裝汽車防盜系統和定位系統，此外，一旦遇到車子被盜竊事件，一定要及時報警。