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「兒童故事時間」12日開講「遙遠的嫲嫲」

洛杉磯訊
華美博物館與華埠圖書館將於美西時間12日（星期二）下午4時至4時30分舉辦「兒童故事時間」。（華美博物館提供）
華美博物館與華埠圖書館將於美西時間12日（星期二）下午4時至4時30分舉辦「兒童故事時間」。（華美博物館提供）

暑假來臨，華美博物館與華埠圖書館將於美西時間12日（星期二）下午4時至4時30分舉辦「兒童故事時間」，華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 ( Rita Law) 將朗讀美國亞裔作者Margaret Chiu Greanias撰寫的「遙遠的嫲嫲(Amah Faraway)」 故事。 

該故事講述一個孩子探望祖母和遙遠家鄉的愉快經歷，分享家人如何以愛交流、跨越距離、語言和文化。凱莉 (Kylie) 因將要探望住在遙遠家鄉的祖母而感到緊張。當她與媽媽終於抵達台北時，凱莉感到很害羞，即使他們在視訊裡聊天過，但這與面對面的現實生活不相同。

此圖書故事適合3至6歲兒童，並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與。請通過鏈接camla.org/storytime 免費登記參加。

作者Margaret Chiu Greanias 是一位兒童圖書作者，她專注以幽默方式編寫兒童圖書，作品包括：Maximillian Villainous、遙遠的嫲嫲、Hooked on Books。她與丈夫、三個孩子住在舊金山灣區。。 

華埠 圖書館 亞裔

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