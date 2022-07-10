南加長堤市男子持槍登屋頂 試圖襲警被擊斃

該男子手持手槍逃到屋頂上，並且試圖向警察開槍。（KTLA報導）

據KTLA報導，長堤 市警方在東17街1000街區附近的公寓樓頂，擊斃一名拿著槍的男子。

長堤市警局指出，案件發生在9日上午11時10分左右，當時有人撥打911報警，稱有車輛糾紛事件，警方趕到現場後，發現一名涉案男子已經離開汽車 ，登上屋頂。

現場一名目擊者透露，他在警察 趕到之前就遇到了這名男子。這位工人說，當時他在為一棟公寓樓粉刷墻壁，當他停下來喝水時，嫌犯突然跑過來，並爬上了他的梯子。這名工人起身阻止時，嫌犯將梯子撞翻，並待在屋頂拒絕下來。之後警察趕到並包圍了大樓。

為了緩和局勢，警察進行了多次嘗試，包括定期向該男子發射不致命的泡沫彈，但他卻伸出手掏出手槍，對準警察，於是警察用手槍和AR-15突擊步槍開火，擊中了該男子，他隨即倒在了屋頂上。

在解除該男子的武裝後，警察對他進行胸部按壓等緊急搶救；但因為其傷勢過重，當場死亡。

進一步調查顯示，該男子在警察到達現場之前，曾綁架、毆打並試圖劫持另一名受害者。這名受害人上半身受傷，沒有生命危險，已經被送往當地醫院。事件中沒有警察或其他社區成員受傷。

目前尚不清楚有多少警察向該男子開槍或他被擊中多少次，警方僅確定該男子大概30至40多歲。

民眾如有信息，可致電562-570-7244聯繫兇殺案偵探Leticia Gamboa或Ethan Shear。民眾還可以匿名致電 1-800-222-TIPS (8477) 或訪問 www.lacrimestoppers.org。