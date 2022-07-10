洛市路怒 狂噴熊噴霧 威脅殺死對方 視頻全錄

案發在 6 月 6 日上午 11 時，地點位於洛杉磯市 Day Street 和 Pali Avenue 附近。（視頻截圖）

洛杉磯 市 Tujunga 地區月前發生一起路怒事件，一名司機憤怒地衝下車來，向另一名駕駛者猛噴防熊噴霧（bear spray），日前公佈的一段視頻記錄了整個過程。

（影音來源：監控視頻；後製：記者邵敏）

根據68歲被害人 Gary Anadolia 的陳述，6 月 6 日上午 11 時左右，他在駕車行駛過程中，路過洛市 Tujunga 地區的Day Street和Pali Avenue交界處附近，他沒有在停車標誌處完全將車停下，並因此導致了這起路怒事件。

之後Anadolia試圖向另一名司機道歉，但對方拒絕接受道歉。據案發地視頻顯示，兩部白色汽車 當時都停靠在路邊，對方司機衝出汽車，手裡拿著一瓶防熊噴霧，而坐在車內的Anadolia打開車門，試圖向對方解釋，但是憤怒的司機根本就不理睬他，對著他一陣猛噴，之後開車揚長而去。

Anadolia表示，在遭受噴霧襲擊之前，嫌疑人先停車擋住他的車，並威脅要殺了他。 Anadolia當時立即關上車門，但是來不及關車窗，很快受到噴霧攻擊。根據被害人描述，案發後他半小時睜不開眼睛，之後又在地上躺了兩小時，直到醫護人員和警察 趕到現場，「幸虧當時我戴著墨鏡，否則眼睛受到的傷害將更加嚴重。」Anadolia表示，攻擊他的人應該為其行為的負責。

洛杉磯市警局（LAPD）警官 Tony Im稱，這一名涉嫌非法攻擊他人的司機目前正被通緝。任何有此案信息的人，請聯繫洛市警局。