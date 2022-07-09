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大洛杉磯台灣會館哀悼日本前首相安倍晉三不幸身亡

洛杉磯訊
日本前首相安倍晉三在奈良被槍殺的現場附近，2022年7月9日有大批民眾獻花哀悼。（美聯社／共同社）
日本前首相安倍晉三在奈良被槍殺的現場附近，2022年7月9日有大批民眾獻花哀悼。（美聯社／共同社）

洛杉磯台灣會館9日發表聲明，沈痛哀悼日前遭到槍擊不幸身亡的日本前首相安倍晉三（Shinzo Abe）。台灣會館董事會及所有會員無法以言語表達悲痛，除了憤怒及嚴厲譴責槍手外，謹此對安倍前首相的家屬及所有日本朋友致上最深的哀悼，並祈願日本平安。

聲明指出，安倍晉三前首相生前致力落實台日友好關係，過去中共禁止進口台灣鳳梨時，他馬上積極在社群媒體上幫台灣農民行銷鳳梨；當台灣缺乏疫苗時，他推動日本迅速贈 送台灣疫苗；當台灣花蓮發生地震災難時，他用毛筆寫「台灣加油」來表示關懷；他力挺台灣加入 CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、世界衛生組織（WHO）等國際組織，並主張「台灣有事就是日本有事」，支持台灣不遺餘力；更在台美日印太安全對話時，稱讚台灣是「民主領袖 」，並鼓勵「崛起吧！台灣！」；安倍晉三前首相是對「台灣最友好的首相」。

由大洛杉磯台灣會館基金會董事長陳柏宇暨全體董事聯署的聲明最後表示，雖然今日一顆巨星不幸殞落，但相信因為有他的保佑，台日友情定會繼續激盪出更多的火花。雖然許多台美人遠在美國，但仍深感悲痛，感謝安倍前首相長期對台灣的友善及強力支持，對台灣的堅定付出及不斷的發聲，台灣人不會忘記安倍前首相的貢獻，祝您安息，一路好走。

安倍 日本 洛杉磯

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