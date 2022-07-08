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住院人數持續攀升 洛縣可能月底恢復口罩令

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣最快可能於7月底恢復強制口罩令。（截至unsplash ）
洛杉磯縣最快可能於7月底恢復強制口罩令。（截至unsplash ）

隨著新冠確診住院人數的持續上升，洛杉磯縣可能將於下周達到高位警戒水平，相當於月底極有可能恢復強制口罩令，而快篩劑的普及讓縣政府也表示可能低估了實際確診人數。

根據美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）的定義，洛縣目前處於中等警戒水平。一旦新入院人數達到平均7天每10 萬居民中有10人住院，警戒將升級為高位級別。截至7日，洛縣的平均值則為10 萬居民中有8.4 人住院。根據過去兩周的增長率，極有可能在下周四前達到每 10 萬居民中有10 人住院。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）7月7日（週四）表示，隨著新冠確診住院人數的持續上升，洛縣可能於月底恢復強制口罩令。但她也強調，這個估計只是一個預測，未來幾天的住院率也可能有顯著變化。

加州數據顯示，截至7日（週四）縣醫院有 989 名新冠患者，比一天前的920人增加了69人。接受重症監護的患者人數為103 人，而6日則是89人。對此衛生官員表示，許多患者檢驗呈陽性前都因其他原因才住院，由於需要採取特殊的感染控制措施，也讓醫護人員增加不少負擔。

費若表示，約 40%的病毒感染者因新冠而住院，其餘的60%患者則因其他原因而入院，並於週四的例行發佈會中澄清，洛縣在確定高位警戒時所依賴的住院率與 CDC每週報告的入院率不同，CDC的數據是與橙縣的結合一起，而橙縣的住院率是遠高於洛杉磯。

據CDC本周四公布的數據顯示，洛縣和橙縣的新冠住院率為每 10萬居民有9.7 人，看起來像是兩個縣都處於即將達到高警戒水平的邊緣，但分開來看，洛縣比率僅為每10萬人中有8.4 人，橙縣則為10萬人中有13.3 人。

費若表示，我們沒有什麼都不做的本錢，洛縣的病毒播率依然很高，住院率也受到變種的影響持續上漲，現在最有該做的是繼續努力保護好身邊的人。而強制口罩令的實施確切日期，將根據洛縣當地的數據來決定頒布執行。 並補充說明，新冠病毒的新變體 BA.4 和 BA.5 佔現今所有病例的 40%左右，為兩週前的兩倍半。CDC則預估於全國病例中佔了約 70%，而快篩劑的普及，也讓衛生局懷疑實際上的確診人數為更高。

洛縣於7日前共新增 5316 例確診，使疫情期間的累計總數增加到 315萬3690例確診。死亡人數新增 13例，累計數共為３萬2397 人。每日確診率則上升至16.9%。

洛縣 CDC 橙縣

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