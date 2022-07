Groundwork 協作首席經濟學家兼政策和研究主管Rakeen Mabud博士。(記者楊青/攝影)

油價 破40年記錄,通貨膨脹走高前所未見,部分企業獲利卻創歷史高點。美國是否走近經濟衰退,尋常百姓如何應戰通漲和失業率走高,成爲當下熱點議題。

加州 少數族裔媒體中心8日邀請專家學者討論時下波及全美的通脹與經濟形勢,為百姓迎戰時艱開藥方。華盛頓公平成長中心家庭經濟安全政策研究(Family Economic Security Policy Washington Center for Equitable Growth)主任 Alix Gould-Werth、預算 和政策優先中心(Economist of the Center for Budget and Policy Priorities)首席經濟學家Chad Stone、Groundwork協作首席經濟學家兼政策和研究主管Rakeen Mabud博士等參加當天討論。