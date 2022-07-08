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洛杉磯市第二輪小企業租金補助7月11日開放申請

洛杉磯市訊
洛杉磯市第二輪小企業租金補助7月11日開放申請。（本報資料圖）
洛杉磯市第二輪小企業租金補助7月11日開放申請。（本報資料圖）

洛杉磯市小企業租金補助計劃 (Small Business Rental Assistance Program) 第二輪申請將於 7月11日開放申請，免還金額最高1萬5000元。符合資格的商戶實體店地址須在洛杉磯市範圍內，並能提供洛市營業執照 BTRC、有效租約、欠租證明、房東聯絡方式和其他支持文件。好萊塢商業資源中心 (BusinessSource Center - Hollywood，Hollywood BSC) 免費幫助受影響商家申請，並提供技術協助。

該計劃由洛杉磯市推出，符合資格商戶必須於 2020年3月1日之前已經營業，因受疫情影響導致欠租。獲選商戶有機會獲得 2500 至1萬5000元或等於六個月租金的補助款，不需償還。商戶必須是在疫情發生前已經營業，並持有效租約，營業執照必須是有效狀態。如商戶獲選，申請者必須提供房東或物業管理公司的聯絡方式。非營利機構和使用住宅作商業用途不合資格申請。已於第一輪申請但並未獲選者，不需提出新申請。此次申請截止日期是 7月20日。

Hollywood BSC有說粵語和普通話員工免費為商家提供幫助。有關詳細申請資格，請聯絡 Elaine Pang 彭依寧，電郵 [email protected] (中文 OK) / 電話 213-394-9216 。有關計劃詳細資訊，請前往 https://ewddlacity.com/index.php/recovery/rentassist

洛杉磯 租金 疫情

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