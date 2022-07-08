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洛市長簽署酒店員工保護法並擴大最低工資範圍

記者朱敏梓/綜合報導
洛杉磯市長賈西提（前左二）洛市長簽署酒店員工保護法，市議員梁家訓（左一）及員工們拍手喝采。（市長辦公室）
洛杉磯市長賈西提（前左二）洛市長簽署酒店員工保護法，市議員梁家訓（左一）及員工們拍手喝采。（市長辦公室）

洛杉磯市長賈西提( Eric Garcetti )8日簽署了《酒店員工保護條例》成為法律，要求酒店為員工提供個人安全設備，以保護他們免受暴力或被客人威脅的傷害，並將最低工資標準擴大到規模較小的酒店。

賈西提在聲明中表示，酒店工作人員處於城市經濟復甦的前線，他們的工作提升了洛杉磯的形象，並且是使這座城市成為一個令人驚嘆的旅遊勝地的一部分。「我很自豪能夠簽署這項條例成為法律，讓母親有更多的時間陪伴孩子，並在走進工作場所時感到安全。他們的辛勤工作和毅力激勵著我，他們應該得到一個公平的工作環境。」

市議員梁家訓（Kevin De Leon）說，「我們城市的經濟是圍繞服務業建立的，酒店員工是城市的支柱。市議會接受了洛杉磯選民授予的立法權力，以確保他們有一個安全的工作場所和應得的公平補償。我與為城市酒店業辛勤工作的移民員工站在一起，並為市長簽署這項法律感到自豪。」

酒店工會（UNITE HERE）地方第11分會聯合會長彼得森 (Kurt Petersen) 表示，這項法律將通過為一線員工提供更好的工資保護和營造公平的工作環境來確保經濟復蘇。他感謝洛杉磯市長賈西提和市議員梁家訓為酒店員工謀取福利。

《酒店員工的工作場所安全、工時、工資和保留措施》要求酒店為員工提供個人安全「緊急按鈕」。擁有超過 45 間客房的酒店在工作量超過規定限制時必須支付超時工資，並獲得每天工作超過 10小時的工人的書面同意。該法律還將現行適用於客房150 間或以上的酒店的最低工資標準，擴大至客房60 間或以上的酒店。

類似的酒店員工保護措施此前已在長堤、西好萊塢和聖塔蒙尼卡等城市獲得批准。

洛杉磯 賈西 長堤

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