洛縣八歲女孩坐雲霄飛車禍從天降　臉部縫了十針

埃維和她的媽媽乘坐的「Twisted Colossus」雲霄飛車。（六旗魔術山）

7 月 4 日本 應是埃維（Evie Evans）一家的歡樂時刻，他們原計劃在洛杉磯 縣六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）開啟一天刺激的旅程，晚上觀看煙花慶祝國慶日，然而這一切在埃維和她的媽媽懷特（Della White）坐上「扭曲的巨人」（Twisted Colossus）雲霄飛車後發生了改變。

懷特表示，這是她和女兒最喜歡的遊玩項目，然而坐上雲霄飛車沒多久，埃維開始尖叫，說她的眼睛受傷了，她猜測也許有什麼東西像一塊泥土一樣飛進了她的眼睛。後來發現埃維被另一位遊客飛出的手機 擊中了面部。由於過山車的飛速運行，飛出的手機打到了她的額頭和眼睛。

埃維用手把臉遮住，當過山車停止時她露出面部，全部都是血。之後懷特向公園員工尋求幫助，在急救人員趕到為她女兒處理傷口之前，一名帶著嬰兒濕巾的遊客幫她女兒先擦拭了血跡。

埃維的父親表示，很驚訝所有人在旅途中都會拿著手機。而埃維的姐姐認為，手機擁有者並沒有對她妹妹的事件表現出任何悔意和擔憂，只是說沒什麼大不了的就走開了。事後埃維去了醫院接受了 CT 掃描，並縫了十針縫合傷口。

埃維的爸爸當天晚些時候回到公園，要求提供他妻子早些時候簽署的事件報告，但被告知僅供內部使用。此外，公園的安全部門拒絕交出手機持有者的信息。埃維的爸爸說，「在我看來，這就如同撞了人之後肇事逃逸」。

對此事件六旗魔術山的發言人發表了聲明：我們的遊樂設施安全政策嚴格禁止遊樂設施上的所有鬆散物品。安全是我們的客人和公園之間的伙伴關係，客人必須遵守所有書面和口頭指示，以確保安全騎行。我們的公園安全團隊已經回應了這位客人的信息請求。

埃維一家人表示，儘管持有季票，但他們不會很快的回到主題公園，並說埃維現在非常害怕坐過山車。