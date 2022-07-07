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南加內陸警方打擊非法大麻 多名中國公民涉案被捕

記者啟鉻／綜合報導
內陸警方打擊非法大麻。（警方提供）
內陸警方打擊非法大麻。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣警方等多個執法單位，近日集中打擊非法大麻，行動稱為「Hammer Strike」，主要分為兩個階段，即自6月6日至19日，6月20日至7月3日，共拘捕嫌犯130餘人，其中多名涉案者是中國公民。

據警方資訊，在6月6日至19日的行動中，警方共查處室外非法大麻農場近30處，位於城市或縣屬地，包括勝利谷、東谷市，以及Apply Valley、Newberry Springs等地，拘捕嫌犯70餘人。警方僅在位於縣屬地Newsberry Springs查獲非法大麻農場，拘捕華人嫌犯20餘人。其中涉案中國公民近十人，年齡在35歲至56歲之間。其他華人嫌犯大多是南加地區居民。

警方表示，這一階段行動共拘捕嫌犯75人，查獲大麻約3萬3000棵，加工大麻7400多磅，還繳獲11支槍，濃縮大麻2168克，以及16萬7000元現鈔。警方共清除163個溫室及11個室內大麻屋。

警方在6月20日至7月3日行動中，共查處非法大麻種植地點35處，遍及莫瑞諾谷、芳塔那及多個縣屬地，拘捕64名嫌犯，查獲大麻逾5萬4000棵，加工大麻1萬多磅，兩支槍，以及濃縮大麻，現鈔2600元。警方清除473個大麻溫室及八個大麻屋，搗毀一個大麻提煉實驗室。

警方在縣屬地Newberry Springs，拘捕華人嫌犯近20人，其中中國公民約十人，年齡自30歲至59歲。

警方表示，一些物業所有者將物業租給非法大麻種植者，而且業者明知道承租者涉嫌非法種植大麻，違反州及地方法規，業者也可能受到民事或刑事指控。鼓勵業者聯絡當地執法機關，以確定相關法規是否禁止或允許種植大麻。同時，也鼓勵社區民眾對非法種植大麻可疑地點向警方舉報。

內陸警方打擊非法大麻。（警方提供）
內陸警方打擊非法大麻。（警方提供）

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