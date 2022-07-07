我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不排除全球經濟衰退可能性 IMF將3度下修經濟預測

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

退休金法案重大改革 大大影響401(k)退休計畫的提領

記者金維多/洛杉磯報導
李新忠會計師在交流會上分享退休金法案對退休帳戶的影響。（會議截圖）
李新忠會計師在交流會上分享退休金法案對退休帳戶的影響。（會議截圖）

2019年底，美國國會正式通過「退休金法案」（SECURE Act，全名是Setting Every Community Up for Retirement Enhancement），這是民主黨和共和黨合作針對退休金制度的首次重大改革。該法案於2020年1月1日生效，2022年2月公布了較為詳細的章程條例。由於很多華人都有 401(k)退休計畫，可能會遇到帳戶內持有大量錢財的問題，極可能深受這次改革的影響。

6日在一項會計師專業的線上交流會上，李新忠會計師應邀分享這個改革，主題包括為什麼退休帳戶若還有餘錢給兒女，他們會遇到資助過多（over-funded）的問題，以及退休金法案對退休帳戶的影響。另一位應邀主講的施啟祥會計師，分享了國稅局加州政府稅法規定的新動向。

李新忠說，新法案將退休帳戶的最低必要提款額（Required Minimum Distribution，簡稱RMD）的起始年齡，從70.5歲提升至72歲。也就是帳戶持有者要在72歲的4月1號開始領取，否則會有50%的罰金。對那些收入較高，暫時不需要領退休金的人，這是好消息，因為從退休帳戶領錢都需要繳納所得稅，他們可以讓資金繼續留在帳戶內進行買賣股票、債券、基金等投資。不過值得注意的是，如果帳戶所有人在2019年12月31號之前就已滿70.5歲了，還需根據舊稅法履行強制提取退休金的規定。只有在2020年1月1日後滿70.5歲的人，才適用新法案。

針對退休金受益人繼承政策的改變，新法案最重要的修改是取消了展延個人退休帳戶（Stretch IRA）政策，所謂展延（Stretch），就是指受益人可以長期持有退休帳戶。以前很多人都會選擇讓更年輕的子女或者孫子女繼承退休帳戶，這樣帳戶享受的延稅優惠時間就越長，但為了增加政府的財政收入，新法案做了很大的調整。

李新忠表示，在新法案下，只有以下幾種符合資格的指定受益人，可以繼續享受舊法案中的Stretch政策。 1.配偶，2.小於21歲的未成年子女（但不能為孫子女），3.殘障人士，4.有重大疾病的人士，5.比你年輕十歲以內的指定受益人。但這些都是根據帳戶持有者死亡的那一天決定，比如受益人是帳戶持有者死亡後才殘疾的，就無法享受這個條款。

值得注意的是，如果帳戶持有者在72歲以後去世，並已經開始強制提取退休金，那麼受益人就無法停止提取，而且必須在十年內領取完。另一種情況是假設受益人選擇為配偶，並繼承退休帳戶後，直到配偶死亡後，其他的非配偶受益人，同樣必須在十年內領取完。

這個十年期限就是這次改革的重要措施，新法案規定受益人必須在帳戶持有者死亡後的十年內領完退休金，否則會有50%的罰金。假設帳戶持有者在72歲之前死亡，則十年期限領完，假設帳戶持有者在72歲之後死亡，則按照剩餘的1-9年領完。

若沒有指定受益人，比如說是遺產信託、慈善機構等。如果帳戶持有者在72歲之前死亡，則需要在五年之內領完，如果在72歲之後死亡，則以帳戶持有者剩餘的單身預期壽命時間來提取。有關單身預期壽命的算法，國稅局有一個表格計算公式，要在預期壽命（Life Expectancy）上減去一年的時間領完。比如說一個75歲的帳戶持有者，他需要在13.8年內領完，但是這種形式可能會面臨相當高的所得稅。

針對國稅局與加州政府稅法規定的新動向，施啟祥說，當前大家最關心的加州政府退汽油稅的政策，很多人希望把汽油稅去除，但是加州政府通過新的退稅政策，來緩解油價高和通膨的影響。民眾最早要到今年10月後才能收到，通常會在2022年10月到2023年1月陸續進帳。需要注意的是，只有已經報了2020年的稅的人，而且必須是加州居民才能收到這筆錢。

帳戶持有者預期壽命的部分算法表格。（李新忠提供）
帳戶持有者預期壽命的部分算法表格。（李新忠提供）
施啟祥會計師分享國稅局與加州政府稅法規定的新動向。（會議截圖）
施啟祥會計師分享國稅局與加州政府稅法規定的新動向。（會議截圖）

退休金 加州 國稅局

上一則

河濱縣確定猴痘病例 加州111例

下一則

洛縣油價持續第23天下跌 每加侖 6 元以下指日可待

延伸閱讀

曾惹怒川普 前FBI首長柯米、麥凱博遭國稅局查稅

曾惹怒川普 前FBI首長柯米、麥凱博遭國稅局查稅
洛城新語／西南六州乾旱 苦頭沒完沒了

洛城新語／西南六州乾旱 苦頭沒完沒了
加州立法禁向未成年人推銷槍枝、限制幽靈槍

加州立法禁向未成年人推銷槍枝、限制幽靈槍
520億法案是關鍵 若沒補助 晶片大廠在美投資計畫擬縮

520億法案是關鍵 若沒補助 晶片大廠在美投資計畫擬縮
加州新法案 禁警逮捕遊蕩賣淫者

加州新法案 禁警逮捕遊蕩賣淫者
彭博：520億美元晶片法案 在美國會仍有望闖關存活

彭博：520億美元晶片法案 在美國會仍有望闖關存活

熱門新聞

華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59
儘管政策調整有利於滯留海外的華人返回中國，但仍有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

2022-07-05 21:19
此為洛杉磯市的樓宇；在南加州（洛杉磯、聖地牙哥）淨資產要390萬元才算富有。（本報記者╱攝影）

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

2022-07-03 18:52
Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46

超人氣

更多 >
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎
中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量