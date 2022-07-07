退休金法案重大改革 大大影響401(k)退休計畫的提領

李新忠會計師在交流會上分享退休金法案對退休帳戶的影響。（會議截圖）

2019年底，美國國會正式通過「退休金 法案」（SECURE Act，全名是Setting Every Community Up for Retirement Enhancement），這是民主黨和共和黨合作針對退休金制度的首次重大改革。該法案於2020年1月1日生效，2022年2月公布了較為詳細的章程條例。由於很多華人都有 401(k)退休計畫，可能會遇到帳戶內持有大量錢財的問題，極可能深受這次改革的影響。

6日在一項會計師專業的線上交流會上，李新忠會計師應邀分享這個改革，主題包括為什麼退休帳戶若還有餘錢給兒女，他們會遇到資助過多（over-funded）的問題，以及退休金法案對退休帳戶的影響。另一位應邀主講的施啟祥會計師，分享了國稅局 與加州 政府稅法規定的新動向。

李新忠說，新法案將退休帳戶的最低必要提款額（Required Minimum Distribution，簡稱RMD）的起始年齡，從70.5歲提升至72歲。也就是帳戶持有者要在72歲的4月1號開始領取，否則會有50%的罰金。對那些收入較高，暫時不需要領退休金的人，這是好消息，因為從退休帳戶領錢都需要繳納所得稅，他們可以讓資金繼續留在帳戶內進行買賣股票、債券、基金等投資。不過值得注意的是，如果帳戶所有人在2019年12月31號之前就已滿70.5歲了，還需根據舊稅法履行強制提取退休金的規定。只有在2020年1月1日後滿70.5歲的人，才適用新法案。

針對退休金受益人繼承政策的改變，新法案最重要的修改是取消了展延個人退休帳戶（Stretch IRA）政策，所謂展延（Stretch），就是指受益人可以長期持有退休帳戶。以前很多人都會選擇讓更年輕的子女或者孫子女繼承退休帳戶，這樣帳戶享受的延稅優惠時間就越長，但為了增加政府的財政收入，新法案做了很大的調整。

李新忠表示，在新法案下，只有以下幾種符合資格的指定受益人，可以繼續享受舊法案中的Stretch政策。 1.配偶，2.小於21歲的未成年子女（但不能為孫子女），3.殘障人士，4.有重大疾病的人士，5.比你年輕十歲以內的指定受益人。但這些都是根據帳戶持有者死亡的那一天決定，比如受益人是帳戶持有者死亡後才殘疾的，就無法享受這個條款。

值得注意的是，如果帳戶持有者在72歲以後去世，並已經開始強制提取退休金，那麼受益人就無法停止提取，而且必須在十年內領取完。另一種情況是假設受益人選擇為配偶，並繼承退休帳戶後，直到配偶死亡後，其他的非配偶受益人，同樣必須在十年內領取完。

這個十年期限就是這次改革的重要措施，新法案規定受益人必須在帳戶持有者死亡後的十年內領完退休金，否則會有50%的罰金。假設帳戶持有者在72歲之前死亡，則十年期限領完，假設帳戶持有者在72歲之後死亡，則按照剩餘的1-9年領完。

若沒有指定受益人，比如說是遺產信託、慈善機構等。如果帳戶持有者在72歲之前死亡，則需要在五年之內領完，如果在72歲之後死亡，則以帳戶持有者剩餘的單身預期壽命時間來提取。有關單身預期壽命的算法，國稅局有一個表格計算公式，要在預期壽命（Life Expectancy）上減去一年的時間領完。比如說一個75歲的帳戶持有者，他需要在13.8年內領完，但是這種形式可能會面臨相當高的所得稅。

針對國稅局與加州政府稅法規定的新動向，施啟祥說，當前大家最關心的加州政府退汽油稅的政策，很多人希望把汽油稅去除，但是加州政府通過新的退稅政策，來緩解油價高和通膨的影響。民眾最早要到今年10月後才能收到，通常會在2022年10月到2023年1月陸續進帳。需要注意的是，只有已經報了2020年的稅的人，而且必須是加州居民才能收到這筆錢。