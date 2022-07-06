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CDC確定南加內陸河濱縣首例猴痘 加州現有111例猴痘

河濱訊
CDC最新猴痘數據發布。（CDC）
CDC最新猴痘數據發布。（CDC）

南加內陸河濱縣府發言人表示，聯邦疾病防治中心CDC）已經確認河濱縣首例疑似猴痘病例的確是猴痘。

河濱大學衛生系統（Riverside University Health System）發言人Jose Arballo於6日表示，一例疑似病例樣本送往CDC，被證實該病例為陽性。患者為河濱縣東部一名60歲男子，公共衛生單位稱，患者正接受治療，不需住院。

根據最新CDC數據，加州目前已經發生111例猴痘病例，在全美各州中比例最高，全美目前累計有560個病例。本周，洛杉磯縣及聖地牙哥縣發現猴痘病例或疑似病例30例。聯邦衛生官員將猴痘列為低級健康威脅。

據CDC所說，猴痘傳播通常通過親密皮膚接觸傳播，由傳染性皮疹和結痂導致，較長時間身體接觸期間，如性交，所交換的呼吸道分泌物和體液也可能導致傳播。症狀包括新出現丘疹、水泡、皮疹、發燒或疲勞，目前尚無具體治療方法。根據已經發布的報告，感染天花或接種天花疫苗的人，或對猴痘有免疫力。

敦促發生猴痘症狀的人盡快看醫生，用衣服覆蓋皮疹部分，戴上口罩，避免與他人近距離交流或皮膚接觸。

CDC特別建議，最近到過發生猴痘病例地區的人，或者與確診或疑似猴痘病例有過接觸的人，盡快採取衛生指導措施。

猴痘 CDC 聯邦疾病防治中心

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