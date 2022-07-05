罷免洛縣檢長聯署衝刺 逆向行車撞飛母子 母籲罷免

瑞秋痛批賈斯康親罪犯政策，逆向行車撞飛她和嬰兒的罪犯僅判少年緩刑營五個月。（罷免團體）

今年7月4日國慶日對於洛杉磯 縣民很不尋常，罷免 洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）的簽名進入最後一天，繼續衝刺70萬個請願簽名，力爭將罷免選舉印在選票上，可望在年底交付選民公投。

視頻來源：罷免團體提供╱記者丁曙後製

罷免團體指出，賈斯康的親犯罪議程（pro-criminal agenda），縱容罪犯自由侵入、盜竊搶劫、擁有毒品 、擾亂和平、拒捕襲警、威脅謀殺等等。他的政策為加州一些最暴力的屢犯提供了自由，但是讓人民付出了慘痛代價，包括公共安全、受害者權利、法律與秩序，以及生命。

罷免團體近日又發布一則視頻，在2021年 8 月 6 日早晨，受害人瑞秋（Rachel）推著嬰兒車，帶著八個月大的兒子在威尼斯（Venice）街頭散步，被一輛逆向行駛的汽車撞飛，母子險些喪命。肇事者並未停車，逃之夭夭。

瑞秋說，這個罪犯試圖撞死她和她的嬰兒，街頭監控系統拍下了可怕的一幕。但在賈斯康的親罪犯政策庇護下，被告僅在少年緩刑營（juvenile probation camp）關了五個月。警局調查員稱，這名 16 歲少年當時「受到了毒品影響」。她痛批賈斯康親罪犯政策，害慘了許多無辜的民眾。

瑞秋說，「我是一個民主黨人，甚至還曾投票給賈斯康。現在，我認為必須改革刑事犯罪系統，因為賈斯康庇護罪犯，禍害犧牲者。我呼籲大家一起聯署罷免賈斯康，就在今天簽名寄出。我和我兒子以及其他許多受害人應當得到司法正義。」

瑞秋還在一份聲明中說，「我從來沒有像現在這樣感到驚訝或失望，我也從來沒有像在洛杉磯縣檢察長賈斯康的系統和現行政策下如此受害」。她呼籲更多選民加入罷免請願。

然而，賈斯康辦公室也發表一份聲明中表示，「幸運的是，嬰兒沒有受傷，母親的肘部被割傷。洛杉磯縣警局同意提出的重罪指控。在傳訊中，這名未成年人承認了兩項重罪，即可能造成嚴重身體傷害的武力攻擊罪，和一項肇事逃逸罪。緩刑局建議，法院判處該未成年人去少年緩刑營五到七個月。這是一個適當的決議。在這種情況下，該少年對其行為負責，並接受必要的服務以促進積極發展，以避免他在未來犯下罪行。」