南加華裔入選美青少年武術國家隊 在募資平台籌旅費

愛好武術的劉嘉翰，獲選代表美國參加泛美武術錦標賽。（李光提供）

剛從南加橙縣爾灣 學區公立初中畢業的華裔學生劉嘉翰（Albert Liu）學習武術六年，曾於2018年代表美國在泛美武術錦標賽贏得刀術銀牌，今年他再度入選美國青少年武術國家隊，將於7月前往巴西 參賽。為了籌集出國比賽費用，他最近在募資平台上發起集資，目標5000元，在短短幾天內已獲得30多人響應，籌得超過2500元旅費。

興趣廣泛的劉嘉翰生長在馬里蘭州，從小學習滑冰，有意朝花樣溜冰發展。在一次慶祝農曆新年的表演活動中，劉嘉翰被結合力與美的武術套路吸引，於是決定加入武術學院，最初以訓練體能為目標，當作滑冰的輔助培訓，沒想到，在張桂鳳教練指導下，劉嘉翰習武進步神速，表現突出，一年多後就被選入美國青少年武術代表隊，為了集中全力培養武術實力，劉嘉翰只好放棄滑冰訓練。

在培訓武術的路上，劉嘉翰也碰過不少意外的挫折，但他憑著對武術的熱情，總能克服困難、堅持下去。新冠疫情 期間，許多武術好手都不得不暫停訓練，劉嘉翰曾以網課的方式繼續，後來更恢復每星期三天，前往聖地牙哥跟隨黃琴教練，實地演練長拳、刀、棍等進階的武術動作。劉嘉翰在武館裡戴著口罩進行訓練，不但掌握每一個翻轉、跳躍的細節，更表現出精、氣、神的武術內涵，對一個年僅14歲的青少年而言相當不易。

原本期望能在2022年青年奧運會武術項目上代表美國爭取獎牌，結果國際奧委會卻因疫情考量，決定將今年的青奧會延到2026年舉行，劉嘉翰雖不免失望，但仍期許在四年後的青奧會中大展身手。

劉嘉翰的父母均來自中國，2018年全家遷來爾灣後，劉嘉翰和弟弟都加入爾灣中文學校學習華語，他更獲邀與南海岸中華文化中心的中華樂團合作，計畫在「美猴王」音樂劇中，擔綱演出孫悟空大鬧天宮的舞碼。劉嘉翰說，孫悟空聰明、頑皮、嫉惡如仇，是機智與勇敢的化身，更擁有七十二變的神奇魔法，不論碰上什麼困境都能迎刃而解，是他最喜愛的神話人物。

劉嘉翰的母親李光指出，美國的青少年運動員訓練及比賽經費，都沒有官方支持，對一個小家庭而言的確是沈重的負擔。這次劉嘉翰到巴西比賽，除了要自付旅費之外，主辦單位還要求與賽者繳一筆行政費用，於是劉嘉翰想出了上網在募資平台籌款的點子，簡明扼要說明他對武術的投入與熱愛，並感謝一路相助的各地朋友。劉嘉翰的募資網址是https://gofund.me/8b69e914。