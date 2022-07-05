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影╱洛華人護錦鯉裝電網嚇浣熊 同伴被電 浣熊英勇救友

記者張宏／阿罕布拉報導
浣熊是群聚動物，喜歡結伴出來。（鹿強提供）
浣熊是群聚動物，喜歡結伴出來。（鹿強提供）

動物世界有叢林法則也有情義！洛杉磯縣阿罕布拉華人為保護自家錦鯉，結果浣熊對魚冷酷無情，對同伴卻是不離不棄，有情有義。一隻浣熊見同伴被電，英勇撲身撞斷電網，救出同伴。

影音來源：記者張宏

阿罕布拉華人鹿強的家有一魚池飼養錦鯉多年，幾年前發生一場「滅門式的血腥大屠殺」，導致家裡養的錦鯉全部被咬死；這場屠殺的始作俑者就是浣熊，然而浣熊並沒有打算放過他又養的幾隻錦鯉，近來頻頻來騷擾，讓鹿強忍無可忍。

鹿強說，他住的地方和蒙市的山相連，不過現在浣熊不僅住在山邊，已經氾濫到到處都是。尤其他懷疑有一窩浣熊住在他家附近，所以常來騷擾。幾年前錦鯉一夜之間被「滅門」的血腥慘案，讓他記憶猶新，早上起來時家裡像被打劫一樣，地上全是血，場面恐怖。浣熊把魚抓上來咬死吃兩口就丟的到處都是，魚肚子被拉出來，魚頭丟在地上，養魚的人都恨死浣熊，因為浣熊牙齒很尖利，喜歡吃魚但是很浪費，是不好好珍惜食物的敗家子。

他說，後來養的錦鯉少，只有五六隻，並因浣熊會游泳但不會潛水，所以他把魚池加深，還增加一些躲避的屏障，增加了浣熊捕獵的難度。但是浣熊還是經常來，有時最多一次來三隻，讓錦鯉常年生活在恐懼和不安中。浣熊是群聚動物園，家庭觀念很強，時常拖家帶口的來。而且幹事很有策略，通常是把魚池圍起來，一個趕一個抓。浣熊還會游泳，常跳到魚池裡游來游去，順便喝水，但游泳池裡因為有漂白粉，它們不愛去。

鹿強多年來和浣熊鬥智鬥勇頗有經驗。他說，半夜12點到4點期間是浣熊的活動時間，他特別安裝攝像頭，監視它們的一舉一動。還裝了一個400伏電的電網，電壓不算高，主要是嚇退浣熊。兩周前有一隻浣熊被電網打到水裡，所以長了記性，讓錦鯉有一段時間有平靜生活。但3日晚上又有兩隻浣熊來了，其中一隻大概忘了電網的事，直接撞在電網上，發出痛苦慘叫。另外一隻看同伴遇災，沒有撒腿就跑，反而有情有義的來救助。救助方式也很特別，它沒有直接去拉同伴，而是用身體來回撞電網，直到電網斷掉沒電，才兩隻一起跑。

鹿強說，幾乎每個養魚的人都有類似的慘痛教訓，浣熊肆無忌憚，對魚下手太狠。他要堅決保護他的錦鯉，絕不退縮，如果下次浣熊再來，也絕不手軟。

阿罕布拉華人家裡的魚池錦鯉常年被浣熊捕殺和騷擾。（鹿強提供）
阿罕布拉華人家裡的魚池錦鯉常年被浣熊捕殺和騷擾。（鹿強提供）
浣熊也吃垃圾，所以肥肥胖胖。（鹿強提供）
浣熊也吃垃圾，所以肥肥胖胖。（鹿強提供）
浣熊常年半夜三更來到魚池邊騷擾錦鯉。（鹿強提供）
浣熊常年半夜三更來到魚池邊騷擾錦鯉。（鹿強提供）

游泳 阿罕布拉 華人

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