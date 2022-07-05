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台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

記者蕭迪玉/爾灣報導
華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）
華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

現年47歲的華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 及家人，捐款2000萬元給爾灣加大（UCI）興建綜合診療大樓，爾灣加大近日宣佈這座大樓將命名為Joe C. Wen & Family Center for Advanced Care。這是爾灣加大有史以來，50歲以下贊助人中金額最高的一筆慈善捐款。

出生在台北的溫智宇，十歲時隨父母及哥哥移民來美，他回憶起在台北的童年歲月中，對他影響最大的是外公，從小培養他的品格及毅力。剛來美國的那幾年，全家辛苦打拼，他的父母曾是藍領工人，他為了幫助家計，也一直半工半讀。溫智宇先後獲洛杉磯加大學士，及南加大企管碩士，在南加州橙縣創辦櫻花紙業發跡，並成立跨國企業福爾摩沙有限公司。總部設在台灣的福爾摩沙公司跨足房地產開發、管理、創投、林業產品製造及貿易等多元產業。

事業有成後，溫智宇在新港灘為家人興建了一座面向太平洋的豪宅，佔地約1.3英畝的Villa de Formosa座落在水晶灣（Crystal Cove），以三戶相鄰的住宅用地全新打造，室內總面積超過5萬平方呎，是橙縣最大的豪宅。

溫智宇表示，在移民之初，家人曾面對許多挫敗，但父母總是對未來抱著希望，一直支持著哥哥和他。現在行有餘力，他要本著「取之社會、用之社會」的家訓，回饋讓他得以實現創業夢想的美國。他特別希望年輕人也能傳承這種精神，貢獻所長，一起打造更理想的生活環境。

位在橙市的爾灣加大附設醫院，45年來一直是橙縣唯一的學術研究醫院，為了提供更先進的醫療服務，爾灣加大去年底在校本部破土興建新的醫院，總價13億元的新院區內除了第二座醫院之外，將包括趙氏綜合癌症中心、溫氏診療大樓及兒童醫療中心。溫氏診療大樓及兒童醫療中心預定於明年啟用，醫院及趙氏綜合癌症中心預定於2025年啟用。

溫氏診療大樓位在爾灣市Jamboree大道旁，五層高的大樓總面積約16萬8000平方呎，提供內科、兒科、腸胃科、腦神經科、緊急護理（Urgent Care）等專科診療，並有先進的醫學影像及化驗設備。

爾灣加大的自閉症及腦神經發展治療中心也將遷入溫氏診療大樓，為過動兒及神經發展障礙患者的家庭帶來新希望。診療大樓還規畫了餐廳及戶外花園，給患者及家屬提供一站式的醫療服務。

爾灣加大 橙縣 南加大

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