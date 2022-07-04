南加僑界聯合歡宴中華民國立法院國防外交委員會訪問團

謝宗煌（左）收藏了江啓臣（中）十餘年前來洛杉磯時的競選體恤，再次拿出來簽名拍照。（本報記者／攝影）

南加州 僑界於7月3日晚聯合歡宴中華民國立法院國防外交委員會訪問團，該團由江啟臣召集委員領隊 ，團員有吳斯懷立委和洪孟楷立委。南加州全僑社團近三百位嘉賓出席晚宴。

訪問團此行利用立法院休會期間，到訪華府 ，鳳凰城及洛杉磯 進行國會外交，宣慰僑胞，聆聽僑界心聲。

當晚需提前返台的江啟臣召集委員表示，本次在華府拜會了支持台灣的美國國會議員，以回訪方式感謝疫情期間美國議員訪台。此外更重要的是傳達台灣的民意，因為台美關係過去幾年有一些重要變化，無論是安全、軍事、經貿。他希望這些接觸對話能有具體結果和成效，比如希望軍購更有效率，安全上的合作更務實，經貿上的對話有具體優惠結果出來，才能有利於雙邊貿易往來，希望有這些能讓人民有具體感受的結果。他表示其實向不少國會議員提出來這些議題，他們都很認同，也同意在行政方面幫忙多加說服。

洪孟楷表示最後一站在洛杉磯，對他來說是舊地重遊。洛杉磯有很多僑胞，因此此行也鄭重地面對面與僑胞溝通，望聽取更多僑胞對政府的建議。他表示，這次在華府和鳳凰城都有和幾位眾議員有深入會談，此行目標除了和美國行政部門溝通，做好國會外交，也希望和兩黨眾議員交流，此外還有針對海外僑胞慰問和座談。九天的訪問行程時間短暫，但也盡量和所有民眾接觸，希望能將成果帶回，正式開會時作為執行和應用。

吳斯懷也表示，作為國防外交委員會，此行考察了外交部、駐外代表處、軍事代表團、僑委會的僑界、中華會館等。他感受到美東美西鳳凰城僑界的熱情，表示僑界需要政府支持發展僑教、協助台商，在美國發揮國民外交的功能，將軟實力發揮能量，讓美國知道台灣是一個值得信賴的朋友。他還表示這次感受到國會議員對美台關係的堅固情誼，「美國政府的表態我們很清楚，我們也會強化自己的防衛能力，也希望在經貿方面和台灣的合作加快腳步」。