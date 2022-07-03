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疫情後首慶國慶 洛縣華人：自由的美國生活回來了

記者邵敏／亞凱迪亞報導
艾爾蒙地市張太太一家看煙花慶祝節日。（記者邵敏／攝影）
艾爾蒙地市張太太一家看煙花慶祝節日。（記者邵敏／攝影）

南加洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia），7月2日（周六）舉辦國慶節慶祝活動，市中心街道上擠滿往來人群，美味的食品、豐富的娛樂活動、精彩豐呈的煙花，讓市民直呼：「自由的美國生活又回來了。」

視頻來源／記者邵敏

活動在亞市中心一街（First Ave.）舉辦，這條平日冷清的商業街當天異常熱鬧，現場樂隊不時將氣氛推到沸點，晚上9時，一街中學校園裡盛放的煙火，更是讓期待這一刻的人們大飽眼福。遠近城市的民眾聚集在此慶祝國慶佳節，好吃好喝好玩地度過了快樂的一天。

活動日沿街兩旁停著多部餐車，提供各種東西方美食，每部餐車前都排起長龍。一街上的幾家中餐館之前生意冷清，當天每家店都擠滿等位的客人，一些商家表示，平常幾週的生意加起來還不如國慶節這一天。附近杭廷頓路（Huntington Dr）上的川菜館成都映像，也專門派店員在這裡設攤，冰櫃裡裝滿該店的招牌菜紅糖冰粉、成都擔擔面，吸引不少中外食客，並在當天全部售罄。工作人員Nina表示，「我們主要想藉這個活動做推廣，希望更多的外國人能嘗試一次川菜。」

亞市一街中學門口草坪上，人們欣賞現場樂隊、等候煙花表演。（記者邵敏／攝影）
亞市一街中學門口草坪上，人們欣賞現場樂隊、等候煙花表演。（記者邵敏／攝影）

除美食外，街道兩旁擺滿各種攤舖，服裝、首飾、玩具、手工等商品琳瑯滿目，還有不少宣傳贈品。亞市居民蔣女士帶著孩子在街上逛，她說像是回到中國喧鬧的集市，有吃有喝有玩的，而且熱鬧場景就在自家門前，「疫情前我們才搬到這個城市，市中心一直很冷清，晚上都沒有人，今天這麼熱鬧，我莫名覺得很興奮，感覺美國已戰勝新冠病毒，自由美好的生活又重新回來了。」

亞市華人協會在現場設攤宣傳，慶祝國慶佳節。（記者邵敏／攝影）
亞市華人協會在現場設攤宣傳，慶祝國慶佳節。（記者邵敏／攝影）

亞市華人協會當天也在現場設攤，前會長Connie Liao伴隨著優美音樂翩翩起舞，她回憶參加亞市煙花活動已是多年前，「今天來的人很多，疫情過後，大家都有劫後餘生的感覺，在此慶祝國家的盛大節日，也慶祝我們終於戰勝病毒，我很感恩能在這個自由國土上生活。」人群中，Connie沒有戴口罩，笑容無所顧忌，她說身邊不少朋友，包括家人都曾感染新冠，但因為已接種疫苗，基本是輕症，兩三天就痊癒，「這個病毒現在跟流感差不多，沒有什麼可怕，我們現在除了疫苗，還有可治療的藥物。」

晚上9時，燦爛煙花在夜幕中盛放。（記者邵敏／攝影）
晚上9時，燦爛煙花在夜幕中盛放。（記者邵敏／攝影）

和Connie一樣，擁擠人群中不戴口罩的佔大多數，每個人臉上都洋溢著節日的喜悅氣氛。參加慶祝活動的民眾，除亞市居民外，還有很多來自聖蓋博谷其他城市的市民。

沿街停著多部餐車，人們排著長隊購買美食。（記者邵敏／攝影）
沿街停著多部餐車，人們排著長隊購買美食。（記者邵敏／攝影）
人群中大部分人都已經不戴口罩。（記者邵敏／攝影）
人群中大部分人都已經不戴口罩。（記者邵敏／攝影）

艾爾蒙地市（El Monte）的張太太一家這天很早就帶著孩子來玩， 她特意穿上美國國旗的盛裝慶祝節日，並表示，這不僅是國家的生日，也是每個人的生日，「我們今天都來了兩回，下午帶孩子在校門口的草坪上玩水氣球、畫畫、做手工，結果身上衣服全都濕了，回家換好衣服又回來逛街看煙花，很開心。」

孩子們用粉筆在地上畫國慶節快樂。（記者邵敏／攝影）
孩子們用粉筆在地上畫國慶節快樂。（記者邵敏／攝影）

晚上9時，燦爛煙花在夜幕中準時盛放，草坪上擠滿等候多時的人群，當煙花盛開時，人們在這一刻相擁歡呼慶祝。來自羅斯密市（Rosemead）的俞熙芃和媽媽一起來到活動現場，11歲的男孩說自己拿到很多免費的小禮品，又能近距離觀看滿天煙花，「這個國慶節過得真過癮。」

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