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美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
此為洛杉磯市的樓宇；在南加州（洛杉磯、聖地牙哥）淨資產要390萬元才算富有。（本報記者╱攝影）
此為洛杉磯市的樓宇；在南加州（洛杉磯、聖地牙哥）淨資產要390萬元才算富有。（本報記者╱攝影）

根據全美最新的一項調查顯示，在美國部分地區，若擁有數百萬元淨資產，只能算是過上所謂「舒適」（comfortable）的生活，而非富有（wealthy），因為是否富有具體取決於你住在美國哪裡。而在加州，代表富有的淨資產的門檻比別的大都會區都高。

金融服務公司嘉信理財集團（Charles Schwab）最新公布的年度現代財富調查（Modern Wealth Survey）報告，通過分析全美12個最大的都會區的調查結果，發現美國人平均需要擁有220萬元的淨資產，才能被視為「富有」（wealthy）。而在上一年，這個數字是190萬元。

這項在線調查於 2 月進行，共有 1000 名 21 至 75 歲的美國人回答調查，顯示人們不僅認為他們需要比 2021 年（190 萬元）更多的錢才能被視為富有，而且他們需要更多的是感覺他們也有穩固的財務基礎。

有趣的是調查結果顯示，美國人獲得財務舒適所需的平均金額，竟比五年前顯著下降。 2018 年，獲得金錢滿足所需的平均金額為 140 萬元，但到 2021 年，僅為 62萬4000元，今年則飆升至 77萬4000元。專家說，這可能是因為人們在經歷了新冠大流行之後，學會了調整自己的生活方式和財務前景。

2022年的財富調查報告顯示，在南加州地區（調查將洛杉磯和聖地牙哥歸為一個區），被視為富有的淨資產是390萬元，這在此次調查中為第二高的數字，僅次於舊金山（San Francisco）；舊金山被視為富有的淨資產是510萬元。

2022年家庭擁有多少淨資產，才能被視為富有的各大都會區的排名依次是：舊金山510萬元，南加州（洛杉磯、聖地牙哥）390萬元，紐約市340萬元，華盛頓特區330萬元，西雅圖320萬元，鳳凰城270萬元，波士頓270萬元，達拉斯260萬元，休士頓260萬元，亞特蘭大250萬元，芝加哥250萬元，丹佛230萬元。

加州 舊金山 大都會

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