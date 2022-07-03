我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3嫌紐約法拉盛持刀搶走11萬首飾…已連犯4起

未提「祖國」遭圍剿 張學友回應「自有公論」

南加河濱1男向警局開槍 逃走後因另案被捕

記者啟鉻／河濱綜合報導
河濱市一名男子向警局開槍被捕。（警方提供）
河濱市一名男子向警局開槍被捕。（警方提供）

據媒體報導，南加內陸河濱市警局於6月間一個周末，遭到一名男子向警局辦公樓開槍，男子作案後逃離。案發當日，警方在另一起案件中，將該男子被捕。

據警局資訊，槍擊事件發生在6月4日晚，當時一名清潔人員在Magnolia街工作，忽然聽到有很大的聲響，他不知道聲音來源。幾天後，警員在警局門上發現彈孔。之所以經過幾天才發現，是因為警局工作人員進入警局辦公樓，經常將車停在樓後面的停車場，不經過前門進入。警局發言人Ryan Railshack表示，子彈穿過大廳，擊中了前台防彈玻璃，然後彈起來，落在二樓樓梯平台。

此次槍擊警局事件，由於當時警局關閉，無人受傷，槍手作案動機尚不明了。

警方表示，通過調閱案發當天監控視頻，看到一輛黑色Chrysler 300開進停車場，並駛近大門，駕駛在車內向警局大門開了一槍。警方通過獲取的車牌號碼，確定車主是羅曼（Brian Roman），20歲。

當警方查到登記的車主時，嫌犯羅曼在另一起案件中被捕。就在6月4日槍擊警局事件當晚，警方接到一起家暴案件，嫌犯羅曼攻擊一名家庭成員、刑事威脅和破壞公物。他最初拒絕向警方投降，但最終警方在警犬支持下將他拘捕。

嫌犯羅曼被指控多項罪名，包括槍擊、家暴等，被警方拘押，保釋金50萬元。

槍擊 家暴 南加

上一則

洛市20 多歲男子試圖干預家暴反遭槍殺

延伸閱讀

長周末首夜…紐約市多地槍擊 釀1死7傷

長周末首夜…紐約市多地槍擊 釀1死7傷
回顧遊行被捕細節 趙美心這麼說...

回顧遊行被捕細節 趙美心這麼說...
捍衛墮胎權集會被捕 趙美心透露被關2小時罰款50元

捍衛墮胎權集會被捕 趙美心透露被關2小時罰款50元
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
南加內陸93歲屋主 開槍打傷竊賊

南加內陸93歲屋主 開槍打傷竊賊
挺墮胎遊行被捕 2小時後獲釋 趙美心：不會退縮

挺墮胎遊行被捕 2小時後獲釋 趙美心：不會退縮

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
南加華人大媽大叔互毆 只為争廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為争廣場舞第一排 驚動警察救護車
密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡

密西根航空展出人命 卡車時速300英里狂飆爆炸、駕駛亡
成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍
俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助