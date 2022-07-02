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捍衛墮胎權集會被捕 趙美心透露被關2小時罰款50元

記者王若然／聖蓋博報導
趙美心2日接受本報專訪透露被捕細節。（記者王若然／攝影）
趙美心2日接受本報專訪透露被捕細節。（記者王若然／攝影）

南加州華人區的國會眾議員趙美心（Judy Chu）6月30日在華府參加支持墮胎權抗議活動被捕，7月2日她接受本報專訪介紹了該起事件詳細經過。

趙美心說，當天下午，趙美心與一眾人圍繞國會山和高等法院遊行，行至Russell參議院辦公大樓和最高法院大樓之間的十字路口時，她與抗議者們一起靜坐下來，表示抗議。之後警察趕到將他們一起收押，當時有約180人一起被捕。。

趙美心說，這是華府抗議史上最多人被捕的一次，因為被捕者太多，警察只能在路旁臨時構架一個「牢房」，把抗議者關在裡面。每個人都被綁上手環登記，大概兩小時後才被釋放。

趙美心說，當時正值中午前後，天氣十分炎熱，抗議時，大家坐在馬路正中央，地面很燙，酷暑難耐。趙美心與其他約180名抗議者每人被罰款50元。

當天支持墮胎權的抗議活動名為「civil disobedience rally」（公民不服從集會），趙美心表示，她在抗議前就已經知道將會被捕，因此警察抓人時並沒有慌張或出乎意料。即使知道會被逮捕，她仍義無反顧地參加，因為她希望自己支持婦女墮胎權的聲音應該被聽見。她當時在國會休會期間，專程飛回華府參加集會，並且是唯一一位出席抗議活動的國會議員。

趙美心曾是「婦女健康保護法」（Women’s Health Protection Act）的主要發起人，法案將1973年高院「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決寫進聯邦法中，即「保護個人是否終止妊娠的權利」，以及保護醫療資源提供墮胎服務。該法案在去年9月推出，以218比211在眾議院通過，但最終因微弱劣勢沒能通過參議院。

趙美心說，墮胎權對婦女來說很重要，試想一個13歲未成年少女被強姦後懷孕，卻無法墮胎，她也沒有財力去外州墮胎。或一個婦女懷孕後發現是宮外孕會有生命危險，或是有經濟壓力生下孩子無法負擔生活費用等，這些都是她要堅定保護婦女墮胎權的原因。

聯邦最高法院6月24日以5比4，推翻了1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，意味著最高院判決墮胎不是憲法保障的權利，應由各州決定。

趙美心6月30日在華府舉行的支持墮胎權的抗議活動中被捕。（趙美心推特）
趙美心6月30日在華府舉行的支持墮胎權的抗議活動中被捕。（趙美心推特）

墮胎 趙美心 警察

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