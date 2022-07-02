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吳程遠競選連任聖蓋博市議員 趙美心出席造勢會背書

記者王若然／聖蓋博市報導
多位民選官員參加吳程遠（演講者）競選連任聖蓋博市議員造勢會。（記者王若然／攝影）
多位民選官員參加吳程遠（演講者）競選連任聖蓋博市議員造勢會。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市（San Gabriel）華裔市議員吳程遠（John Wu）2日啟動競選連任造勢會，正式宣布競選下一個四年任期，並已獲得國會議員趙美心（Judy Chu）等多位民選官員背書。

影音：記者王若然

聖蓋博市今年1月因兩位市議員辭職，吳程遠以及Carina Rivera成功遞補，任期至今年11月屆滿，兩人目前都已宣布競選連任。

吳程遠說，希望通過自己的競選活動告訴華人參政的重要性，在未來「希望通過自己努力，讓自己施政的理想得意伸張。」他說，希望通過任職市議員，讓聖蓋博市變得更加美好。

趙美心出席了該場競選造勢會表達對吳程遠的支持。她說，吳程遠在聖蓋博生活了20多年，對這個城市有深入的了解。吳程遠還活躍於商會、地產協會等團體中，在疫情期間，他保障華人商家的意見被聽到，聖蓋博需要這樣的市議員。

吳程遠說，任職聖蓋博市議員約五個月，讓他更有自信履行職責，將城市建設得更好。他的競選政見涵蓋基礎建設、市民安全、市政預算、社區參與感等。吳程遠說，很多市民抱怨城市發展得太快，造成交通擁擠等，未來將通過自己的努力，爭取其他市議員的配合，增加城市的水電等基礎設施建設，保障市民的居住環境和商家的投資環境。他還表示要提升社區治安，保障警察和消防的設備和人力，維護市民安全。

吳程遠今年2月首次擔任市議員，但他在聖蓋博市已居住了21年，也是城市商會領袖，熟悉社區，了解民意，平時與商家有密切聯繫，經常了解他們對城市發展的看法。他希望繼續成為市議會和社區的橋樑，表達市民意見，發展商業，振興經濟，努力將城市建設得更好。

目前為吳程遠背書的還有：前加州眾議員伍國慶、加州眾議員方樹強（Mike Fong）等。當天到會的民選官員還有聖蓋博市市長丁言愉、市議員Carina Rivera，蒙市市長羅霈霆、市議員饒影凡、市議員陳贊新（Peter Chan），天普市副市長文尚丞，阿罕布拉市議員Sasha Renée Pérez等。世界越棉寮華人團體聯合會諮詢主委梁永泰、中華會館前主席廖美華、華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)等社團領袖出席了造勢會。

聖蓋博市（San Gabriel）華裔市議員吳程遠（John Wu）將在11月競...
聖蓋博市（San Gabriel）華裔市議員吳程遠（John Wu）將在11月競選連任。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 華人 加州

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