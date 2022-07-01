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南加中華民國退伍軍人將國民黨立院團座談

記者張庭瑜/洛杉磯報導
中華民國立法院外交國防委員會召委、國民黨立委江啟臣率團訪美，成員包含國民黨立委葉毓蘭（左起）、洪孟楷與吳斯懷。（記者張文馨／攝影）
中華民國立法院外交國防委員會召委、國民黨立委江啟臣率團訪美，成員包含國民黨立委葉毓蘭（左起）、洪孟楷與吳斯懷。（記者張文馨／攝影）

目前正在華府訪問的國民黨立法委員吳斯懷及江啟臣等人，將於7月4日參加南加州多個中華民國退伍軍人協辦的座談會，與在地僑胞們談敘政情、國防、外交及僑務等重要議題。

該座談會由南加州榮光聯誼會、陸軍聯誼會、空軍大鵬聯誼會、海軍聯誼會、陸軍官校校友會、政戰學校校友會，以及中華民國退伍軍人協會南加州分會等退伍軍人團體合辦，將於7月4日下午3時於聖蓋博（San Gabriel）的喜來登大飯店（Sheraton Los Angeles San Gabriel）進行。

張學海表示，吳斯懷這次應退伍軍人協會邀請，在繁忙中的行程中排出座談會時間。吳斯懷身為國防外交委員會的委員之一，擁有軍事背景，對於國防、外交都頗有見解，所以，南加州幾個退伍軍人協會聯合邀請吳斯懷見面座談。

據悉，吳斯懷此次加入由江啟臣、葉毓蘭及洪孟楷一眾國民黨立委所組成的立院團訪美，進行國會外交行程，並與美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特會談，期待與美國立法部門能就台灣國際參與、台海安全等議題交流。

立院國民黨團在結束華府行程後，將來洛杉磯參訪多間僑社與僑胞們聯絡感情，行程包含了參訪羅省中華會館、向國父銅像獻花，訪視洛杉磯僑教中心，以及訪視幫幫忙基金會等行程。

張學海透露，這次座談會將由洛杉磯僑界急難救助協會副會長楊家淦主持，目前報名出席的民眾非常踴躍已近60位。

主辦單位表示，此次座談會討論的議題有國內政情、國防、外交、僑務、退輔業務等，現場將開放問答時間，讓民眾能直接與立委提問及建言，確是一個難得的機會，歡迎民眾參加，並於7月2日前向任一主辦單位報名，或是電洽協辦人張學海（626-778-9672），上限以80人額滿為止.

吳斯懷 加州 南加

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