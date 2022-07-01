蒙市廣場舞大媽搶站位 全武行驚動警察救護車

蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

如今不少南加州華人 在公園跳「廣場舞」，包括華人聚居的蒙特利公園 市。日前有家住公園附近的居民投訴，廣場舞音樂太吵鬧，影響居民生活品質，甚至有舞團里的大媽為搶站第一排位置起爭執大打出手。

住在附近的A先生表示，巴恩斯公園的廣場舞團隊近來十分吵鬧擾民，讓他們一家老小都無法睡覺。跳舞的音樂聲放很大，公園管理員警告後，他們會服從關小聲，但管理員一走又放大聲。

此外他說，日前還連續兩次出現打鬥，最近一次是6月27日，舞團裡有一男兩女起了爭執動手打，男子還是舞團的組織者。打鬥過程還讓其中一女受傷流鼻血，鬧到警察 和救護車來到現場，驚動周圍居民們。此後幾天，便不再見到該男子。

據A先生透露，事件起因似乎是跳廣場舞站隊，有女子為搶站第一排位置爭風吃醋。A先生氣憤說，舞團內部拉幫結派鬧矛盾，常常吵架打架，也不好好跳舞。「我們買房在這裡，他們覺得是自己的地盤」，領隊的人似乎很兇，「土霸王一樣」。在打架事件後發生後，有居民聽到這個領隊說，誰報警就打誰，居民也不敢招惹他。

在讀者提供的舞團微信群聊天紀錄可以大致了解到，學員們都叫領隊男子「領導」。而受傷女子似乎是因為站位問題，認為「領導」袒護了另一女子，雙方起了爭執。而這位「領導」則表示自己先被打了臉，出於本能防衛，所以「打人了」。

另一位居住在毗鄰街道的M女士也表示，噪音問題嚴重，「吵得不得了」，每天廣場舞團的跳舞時間本來是7點到9點，但常常11點後又拿著音響回來繼續放音樂。她聽說有另一戶鄰居家有90多歲老人，因為長期打擾到睡眠，出現嘔吐、頭暈的症狀。另外她也透露該團體似乎「有很多是非，常常吵架打架」。她表示附近居民年紀較大，不會講英文，不方便向公園管理方或警察局投訴。

蒙特利公園市議員饒影凡(Yvonne Yiu)表示，目前市議會並未收到這類投訴，不過市政經理有了解到此事。饒影凡表示自己會跟警局溝通，警長自會決定如何處理噪音問題。

而市政經理表示，警局和休閒局正在查看相關信息，並調查該起「所謂的事件」。目前認為是有兩方起爭執，鬧到什麼程度還在調查中。目前信息有限，待收集到更多信息才能完成拼圖。