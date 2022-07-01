我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

世說新聞╱華女明知兒殘障拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

洛杉磯最低時薪今調升至16元

洛杉磯訊
洛杉磯今起調升最低時薪16.04元。 GettyImages)
洛杉磯今起調升最低時薪16.04元。 GettyImages)

洛杉磯縣自7月1日開始，最低時薪將由 15 元上調為16.04元，其中洛縣管轄區（unincorporated areas ）調升為 15.96元，代表打工族群的薪資上漲6%。

洛杉磯市市長賈西提 (Eric Garcetti) 今年2月宣布洛市時薪調整，商務與消費者保護局(Department of Business Affairs and Consumer Protection，DCBA)則於3月接著宣布洛縣也確定調整，並表示未來會基於勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）消費者物價指數進一步調整。

洛縣官員表示，薪資的調整將有助於消費者跟上通貨膨脹的步伐，並穩定勞動力市場。DCBA 事務總監卡巴哈爾（Rafael Carbajal）則表示，我們將確保即使是縣屬管轄區的工人也能受到保護，並清楚了解最新的最低工資的標準，該局將與相關部門合作，為可能需要相關信息、合規和資源獲取方面的雇主提供幫助。 

根據DCBA 的資料顯示，此薪資調整將適用於在洛縣管轄區每週至少工作兩個小時的員工，除此之外，雇主也必須在顯眼的地方張貼薪資調整的公告。DCBA工作人員將會對每個店家進行現場查訪，以確保不論是移民或工作身份有問題的員工都能受到此法保護。 

賈西提表示，他相信努力工作應該享有公平薪酬帶來的尊嚴、尊重和機會，有必要對薪資進行調整。這項調整也在全國范圍內引起了連鎖反應，非常值得慶祝。據賈西提辦公室提供的資料顯示，超過 60萬洛杉磯人因此受惠，但許多民眾仍表示，在高通膨及高油價的情況下，即使時薪 16元在洛市還是生活困難。

洛縣 賈西 洛杉磯

上一則

州長任命華人Jerry C. Yang為河濱縣高院法官

延伸閱讀

中資綠地爆雷 洛杉磯房產蒙陰影

中資綠地爆雷 洛杉磯房產蒙陰影
華府最低時薪 今起調漲

華府最低時薪 今起調漲
全美節能城市排行 華府高居第2

全美節能城市排行 華府高居第2
百萬罐嬰兒配方奶粉運抵洛縣

百萬罐嬰兒配方奶粉運抵洛縣
防哄抬 洛市發布嬰兒奶粉控價令 禁漲超過10%

防哄抬 洛市發布嬰兒奶粉控價令 禁漲超過10%
6月19日六月節 洛杉磯市公告為假日

6月19日六月節 洛杉磯市公告為假日

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55

超人氣

更多 >
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手
楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜
駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久

駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久