南加婦女遛狗被撞重傷 警方通緝肇事逃逸司機

西敏市婦女遛狗過街時被車撞重傷倒地，警方通緝肇事逃逸司機。（西敏市警局視頻截圖）

一名婦女牽著三條狗遛街，29日（本週三）在南加州橙縣 的西敏市（Westminster）被一輛汽車撞倒重傷，警局目前正在通緝肇事逃逸的司機。這名婦女現在當地一家醫院搶救，病情危重但穩定，狗沒有受傷。受害者為女性，30-35歲，其他身份信息沒有公開。

影音來源：西敏市警局

據西敏市警局（Westminster Police Department）公布的消息， 6 月 29 日（本周三）上午 6 點 13 分，警方回應了來自 Klamath街 和 Iroquois路當地的一份車禍報告，稱一名女子躺在公路上。警察 抵達後確定這名女性受害者在過街時被車輛撞倒。但是，肇事者隨後並未停車，而是駕車逃離現場。橙縣消防局做出回應，將傷勢危急的受害者送往 爾彎加大（UCI）醫療中心。

西敏市警察局交通科警員對現場做出了回應，目前正在調查事故原因，並且跟進線索以識別可疑車輛。據已獲得的初步信息，將嫌疑車輛描述為較新的車型，福特探索者（Ford Explorer），銀色，定制銀色輪轂，前擋風玻璃右下角有臨時註冊。 車輛可能損壞了引擎蓋和車輛的左前角。

警方一旦獲得涉案車輛的視頻和靜態照片，將會更新新聞稿。任何可能目睹事故的人士都被要求致電 714-548-3770 ，聯繫西敏市警察局交通科警官Anil Adam。