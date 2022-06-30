我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指上半年收官 52年來最差表現

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

記者張宏／巴沙迪那報導
熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）
熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）

南加華人與棕熊為鄰12載儼然已成為熊「專家 」，揭秘熊的本質原來是飛簷走壁武林高手，外加樹木破壞者。家住在洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）山邊的華人Cissy和多隻棕熊做鄰居多年，見慣棕熊各種模樣。她表示，不要被棕熊憨態可掬的外表騙了，它們其實是落地無聲的武林高手，夏天喜歡在泳池練「黯然銷魂掌」，還愛在樹木上留下爪印來宣示主權，有時還有「怪癖好」。

影音來源：記者張宏

華人Cissy一家人多年前搬到巴沙迪那，她說，房子所在地原先就是一片小森林，房子前面後面住了很多動物。當他們在這片地上蓋房子光是砍樹扔垃圾就整了20多天。房子蓋好了，一家人搬進來，就開始和各種動物毗鄰的歲月。最常來的是棕熊和鹿，偶爾也有郊狼，它們都是這裡的老住戶，出入如入無人之境。 時常在院子裡，一回頭就能看見一隻熊從背後走過，當場能被嚇得魂飛魄散。

她說，很多熊都來過他們家的院子，春夏經常來，熊尤其喜歡果樹。它們最愛吃偏甜的水果，如棗子、枇杷、桃子和蘋果，最讓人討厭的是，它們喜歡趴在樹上吃，常把樹壓斷。樹長大很不容易，但是被這群「胖子」活生生壓斷樹非常可惡。即使沒有水果，這些熊也不知是無聊還是怎樣，喜歡用爪子在樹幹上抓一把。第一次來的熊還會在樹上做記號，留下瓜子疤痕來宣示主權。

多年來和熊為伴，Cissy觀察到不少熊的習性。她說，別看熊體重大，但是身手矯捷。她曾眼睜睜的看著一隻棕熊在毫無助跑的情況下翻過一扇鐵門，且落地無聲，宛如武林高手。熊的平衡性特別好，上下樓梯飛簷走壁非常靈活。夏天的時候，熊愛待在游泳池裡泡水，且一邊泡，一邊拿熊掌拍水。她常在樓上聽到樓下滔天巨響，往泳池一看時，肯定有一個棕色傢伙在那裡練「黯然銷魂掌」。

來家裡的熊前後不知道有多少，它們都還有一個共同的怪癖。她的兒子練習高爾夫有一個黑色網子立在院子裡，每個來的熊都喜歡把網子弄倒，然後自己坐在裡面，好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。每次看到這場景都讓人恨得牙癢癢的。

熊還特別聰明，每次她拿起噴熊的噴霧，熊都能預知她要幹什麼，轉頭就跑；如果不拿，它就看著你，然後自行吃喝玩樂。多年她和熊為鄰除了困擾，也不是一點好處沒有。Cissy說，人家門口上最多貼一個「小心狗」來嚇賊，他家則是直接貼上「小心熊」，這樣賊也不敢來，防賊效果一流。

每個來的熊都喜歡把高爾夫網子弄倒，然後自己坐在裡面。（Cissy提供）
每個來的熊都喜歡把高爾夫網子弄倒，然後自己坐在裡面。（Cissy提供）
每次拿起噴熊噴霧，熊都能預知要幹什麼。（Cissy提供）
每次拿起噴熊噴霧，熊都能預知要幹什麼。（Cissy提供）
熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）
熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）

華人 游泳 南加

上一則

南加內陸社區半夜發生巨響 1民宅被夷平1女受傷

延伸閱讀

南加台灣旅館業公會 張郁芬接會長

南加台灣旅館業公會 張郁芬接會長
南加台灣旅館同業公會年會 機器人漸成好幫手

南加台灣旅館同業公會年會 機器人漸成好幫手
蒙市蘭利老人中心 疫後首場兵乓球賽

蒙市蘭利老人中心 疫後首場兵乓球賽
總統來洛杉磯開峰會 待命華人司機掛特殊「項鍊」

總統來洛杉磯開峰會 待命華人司機掛特殊「項鍊」
迪士尼重啟夜間表演水幕秀 添魅力

迪士尼重啟夜間表演水幕秀 添魅力
LGBTQ遊行 聖蓋博谷飄彩虹旗

LGBTQ遊行 聖蓋博谷飄彩虹旗

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56

超人氣

更多 >
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮