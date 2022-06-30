南加內陸93歲屋主開槍打傷企圖闖入住家者

93歲的喬（左），29日凌晨開槍射殺企圖入室竊盜的嫌犯。（ABC 7）

ABC 7電視台30日報導，南加 河濱縣莫雷諾谷（Moreno Valley）93歲屋主喬（Joe），29日凌晨開槍打傷一名入室竊盜嫌犯。警方稱該嫌犯闖入喬的家中，他用手抵禦入侵者。

根據河濱縣警局，這起事件發生於29日凌晨12時30分左右，位於Eucalyptus Ave. 24300號街區附近一民宅，警方趕到時，發現一人身上中槍。警方隨後確認，開槍者是高齡屋主喬。

妻子與房主有親戚關係的男子馬爾馬（Oscar Malma）告訴目擊者新聞（Eyewitness News）說，「這名老人的物業已遭多次闖入」，他確認屋主是喬。

馬爾馬說，「他很累，每次他都要報警，請求警方協助」，「他把法律掌握在自己手中，一輩子保護自己的財產。」馬爾馬並指出，喬遭受幾次入侵事件，他可能是同一批罪犯的目標。

「類似事情曾發生在一個星期五，歹徒白天闖入喬的房子。如今此事件發生於半夜，嫌犯盯上他，他是一名退休 的老水管工，有很多工具。他也是位音樂家，有許多樂器」。

相關單位目前尚未證實，該戶民宅共發生多少起入室搶劫案。

目擊者指出，他們看見調查人員，將該民宅附近一輛黑色奧迪車運走，但並未透露車主。遭喬開槍射傷的疑似嫌犯之一，目前傷勢危急。事發後，喬被帶到警局接受調查。