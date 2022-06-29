遲到70年的國防服務獎章 洛縣92歲亞裔老兵終拿到

泉力雄頒贈遲了70年的榮譽獎章。（ABC7截圖）

92歲的亞裔 老兵泉力雄（Rikio Izumi）6月10日獲贈國防服務獎章（National Defense Service Medal），紀念其英雄精神，此前他曾在海岸衛隊（Coast Guard ）服役。

海岸衛隊於洛杉磯 縣長堤 （Long Beach）基地頒授泉力雄獎章，而該獎章通常授予曾在韓戰（Korean War）、越戰（Vietnam War）、波斯灣戰爭（Gulf War）或全球反恐戰爭（Global War on Terrorism）期間服役的每一位參戰成員，但在韓戰之後，泉力雄從未收到該獎章。

在退役後的70年，泉力雄於10日被海岸防衛隊授予這項遲來的服務獎章。泉力雄的兒子泉蘭斯（ Lance Izumi）表示，這枚獎章對家人來說意義非凡，父親終於拿到了他該得的獎牌，全家人都很為他驕傲。

泉蘭斯也在授獎典禮分享一些泉力雄做過的英雄事蹟，及與父親相處的點點滴滴。泉蘭斯回憶，父親在佛羅里達州服役時，看到兩個孩子被沖到海，當時的他不顧颶風前夕的湍急水流，立刻跳入大海中，游到兩個孩子身邊，把他們舉起來仰面向後游回岸邊，這一幕讓他印象十分深刻。

軍隊也是泉力雄改變的契機，小時候的他在夏威夷的甘蔗種植園長大，而在加入軍隊後，軍方為開啟他從未有過的教育機會，讓他在退役過後，還能發揮所長，設計出海岸相關維安的建築設計作品。

泉蘭斯表示，這個故事也讓他在軍中招募時多次沿用。並表示，相信類似奇蹟不會只發生在他的父親身上，也將會降臨在國內許多年輕人身上。