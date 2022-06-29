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洛杉磯LAX機場國慶日長周末將迎來兩年來最多旅客

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場 (LAX) 預計在獨立日周末期間每天有多達11萬5000名旅客離開LAX。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX) 預計在獨立日周末期間每天有多達11萬5000名旅客離開LAX。（LAX提供）

隨著繁忙的夏季旅行季節如火如荼的展開，洛杉磯國際機場 (LAX) 預計在獨立日周末期間每天有多達11萬5000 名離開LAX的旅客。由於機場停車設施已滿員，LAX鼓勵客人在獨立日出行提前計劃好停車和接送。

洛杉磯世界機場（ Los Angeles World Airports，LAWA）的執行總裁（CEO ）Justin Erbacci表示，預計獨立日假期週末將是LAX兩年多以來最繁忙的周末，希望旅客了解機場可用的工具，這些工具可以讓旅客旅途的每一部分變得更輕鬆、更快捷。旅客只需在網上花幾分鐘時間檢查交通狀況、預訂停車位，並查看航空公司最近的任何通訊，就可確保暑假有一個美好的開始或結束。

與去年的獨立日周末相比，LAX的客運量預計將增加 37%，旅客在7月1日至5日期間通過運輸安全管理局 (TSA) 的檢查區，平均每天有 8萬4000名旅客。從6月30日星期四到7月2日星期六，以及節後的星期二和星期三，出發客人的人數預計將達到每天10萬人次至11萬5000人次的高峰。預計7月3日星期日和7月4日星期一將有 8萬7000至9萬名旅客離開。接下來的周末，即 7 月 9 日星期六至 7 月 11 日星期一預計也會很繁忙。

預計中央航站樓區的車輛交通量也將繼續增加，在旅行期間估計平均每天可達9萬5000輛。鼓勵駕車前往機場的人使用LAX推特賬戶@FlyLAXstats 查看實時交通和行駛時間。

機場停車設施預計將很快被填滿，大多數中央航站樓區的車庫預計將在假期間滿員。 強烈建議旅客使用parking.flylax.com 在LAX經濟停車設施預訂停車位。 LAX Economy Parking 設施提供4300個停車位，並使用專用穿梭車道提供24小時快速免費穿梭巴士前往航廈，避開其他航站樓交通。 提前預訂車位是保證停車位的唯一方法，在線預訂提供最優惠的每日價格。 預留空間還意味著當車庫被填滿時，客人將不會在道路上盤旋尋找停車位，從而進一步支持交通。

洛杉磯國際機場 LAX 推特

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