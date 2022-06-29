洛縣三便利店兩小時內遭搶 一家位於華人區

洛縣29日凌晨兩小時內，發生三起便利店搶案，其中一間位於華裔聚集的鑽石吧ampm便利店。(NBC 4）

洛縣 29日凌晨12時至2時，短短兩小時內，發生三家便利店遭搶案，其中包括華裔聚集的鑽石吧 （Diamond Bar），這也是鑽石吧三天內發生的第二起搶案。

NBC 4電視台報導，根據這三家便利店員工報告，這些便利店，都遭三名身穿深色衣服、戴口罩 的人入店搶劫。

第一起搶案發生於當天清晨1時左右，位於波莫那（Pomona）2488 S. Reservoir Street的ampm便利店。

根據目擊者向波莫那警方稱，竊賊在逃離現場前，從櫃檯收銀機內搶走現金。

約莫15分鐘後發生了第二起搶案，位於鑽石吧 780 Brea Canyon Road上，同樣為ampm便利店。

洛縣警局表示，搶匪從那家店中拿走整台收銀機，「這也是鑽石吧三天內發生的第二起搶案」，警方說。

第三起搶案發生在凌晨2時左右，警方接獲報案，趕往惠提爾（Whittier）1437 Whittier Blvd. 上的7-11便利店。

搶匪從該店拿走收銀機，目擊者看見他們隨後跳上一輛深色汽車，朝Whittier Blvd.東向行駛。

除上述搶案外，27日在工業市（Industry）2600 Pedissier Place的7-11便利店，也發生另一起搶案。該地區至今共發生五起搶案。

這些搶案並未造成任何人員傷亡，警方正調查這幾起案件是否存在關聯。