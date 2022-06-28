華男騎行北半球 蟒蛇擋道、大熊擦肩 慶幸人性善多惡少

盧曉騎車環繞北半球，出發地多倫多，終點上海，預計總行程150天。（受訪者提供）

華裔男子盧曉正在騎摩托車環繞北半球，出發地加拿大多倫多，終點站中國上海，預計總行程150天。目前已騎行一個月，期間遭受狂風暴雨 、高溫 中暑，也曾路遇蟒蛇攻擊、兩隻大熊擦肩而過，他說：「有那麼一刻，我感覺自己離死亡不遠了。」

視頻來源：記者邵敏

正在挑戰人生極限的盧曉6月25日抵達洛杉磯，回憶此前一個月的騎行經歷，他不無幽默地說，「就在同一天，我一路遇到三頭鹿、兩條蛇、一隻過馬路的烏龜、還有兩隻迎面急沖過來的大熊。」

6月6日盧曉騎行在阿帕拉契亞山脈（Appalachian Mountains）的藍嶺公路上，轉彎時突然看到前面有個像樹枝一樣的東西盤旋在路當中，仔細一看竟是一條大蛇，「這條蛇還在動，我下意識地避讓，不想車壓到它，但因為不確定是否已撞著它，就掉頭回去再看看。」沒想到靠近大蛇時，對方突然豎起頭，對著盧曉準備攻擊，「我迅速把腳往後縮，抽身離開。因為平時野外旅行時見過不少蛇，我感覺這條蛇當時也被我嚇到了，就虛張聲勢地想攻擊我。」

離開這條擋道的大蛇後，盧曉以70哩的時速繼續騎摩托車在山路上前行，也是在轉彎的時候，猛然有巨大的黑影迎面奔了過來，「我緊急制動車輛，但當時的車速讓我無法在短時間內變換方向，當我意識到的時候，發現是兩隻壯碩的幼熊朝我衝過來，雖然不是成年熊，但體型十分龐大。」

盧曉說，兩隻黑熊一前一後，估計當時正在興奮地追逐玩耍，第一隻熊很快察覺到疾馳而來的摩托車，迅速閃躲到左邊的樹叢中，而另外一隻熊來不及避讓，就從摩托車前輪邊高速而過，「這隻熊與我擦身而過的瞬間，還看了我一眼，那千分之一秒的對視，讓我終身難忘，我著實被嚇出了一身冷汗。」

一路騎行，除了遇到不少野生動物外，盧曉6月3日在紐約城以北的Scarsdale 遭遇狂風暴雨，當天晚上電閃雷鳴，導航的手機被大雨打得發出警報，找不到定位，「雨實在是太大了，視線模糊到根本無法看清前路，我當時就拿下頭盔，但雨點打得雙眼刺痛。狹窄的道路，再加上瘋狂的行車速度，我不敢停下來，有那麼一刻感覺自己離死亡不遠了。」

6月12日，盧曉按計劃抵達休士頓，他形容那天的高溫騎行，自己就像一塊在鐵板上被炙烤的肉，一直在吱吱冒煙作響，「四十多度的高溫，午後的桑拿天，讓我苦不堪言，由墨西哥灣吹來的暖濕氣流濕度極大，呼吸的空氣也變得滾燙，我頭暈目眩，感覺就快要中暑了。」盧曉選擇當時立即脫掉悶熱無比的騎行服，穿著內衣直接騎車，他回憶說那時連水也無法入口，「我只能拿出補充電解質的片劑支撐著，最後在倒下之前到達休士頓的住所。那是出發以來最折磨的一天，比傾盆大雨更讓人煎熬。」

除了大自然的挑戰之外，盧曉回憶騎行過程中也遇到一些人的嘲諷與不解，在紐約街頭，他曾被一名遛狗青年大聲呵斥；在德州，他被身後排隊的人質疑太拖沓。但更多時候，當他坐在街邊躲避烈日時，當地人會好心詢問需不需要喝水；加油站的人們對他的騎行挑戰表達羨慕和敬佩。盧曉說：「這個世界還是有善有惡，善多惡少，雖然疫情 兩三年改變了很多，但這一點始終沒有變。」

過往的一個月騎行一路艱辛，但更多未知的困難還在接下來的四個月中，4萬5000公里的跨越北半球騎行，盧曉表示，這是他希望完成的「人生清單」之一，想一路探尋疫情后的世界究竟有著怎樣的改變。因此無論遇到什麼，他都會堅持走下去，回到自己的故鄉上海，看看這一片他出生、成長的土地，在經歷不久前的疫情全城封鎖隔離後，會有著怎樣的不同。

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