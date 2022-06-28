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中國入境隔離變7+3 但美國華人對回中國仍有這些顧慮

本報記者／洛杉磯報導
中國入境隔離變7+3，但是美國華人對回中國依然有各種顧慮。（檔案圖）
中國入境隔離變7+3，但是美國華人對回中國依然有各種顧慮。（檔案圖）

中國國務院聯防聯控機制28日宣布，將密切接觸者和入境人員隔離管控時間由「14天集中隔離醫學觀察＋7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測」，並將密接的管控措施從「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」。面對如此逐漸鬆綁的趨勢，一些美國華人依然不為所動，原因是健康碼緊箍咒、且航班沒有增加，機票依然昂貴，各地封城變數隨時可能發生。

中國政府顯然在逐步放寬隔離政策，包括美國公民可入境中國、隔離時間縮短等，對於這一趨勢，有華人表示樂見其成。一名華人網友表示，總是好消息，尤其對有回國剛需的人來說。他認識不下五個人不得不在封控最嚴的時候回國，都是父母病危或者去世，或者中國工作不得不回，所以政策稍微寬鬆一點還是有利的。最近又有消息說，開始放寬轉機，並不是非要直飛，這樣的話，先飛韓國、日本都是選擇。因為a股的航空股這兩天狂漲，感覺航班快放開了。家裡父母都已年邁，希望此生能多回去看他們幾次。

但也有人總結現在回中國的幾大要素，包括十年簽證繼續有效、不隔離、不需要健康碼和航班恢復。還有人補充說，最重要的是保證不封城，突然封城幾個月萬事皆休。或者測出陽性被拉去方艙也是無限期隔離，到時候回國等於失業。只要一天不取消隔離政策，一天都不敢回去，只能靜觀其變，希望事情向好的方向發展。而且回中國以後的健康碼，行程碼，核酸碼，場所碼，實在太鬧心。

有華人是擔心對父母造成影響。華人李先生說，7+3其實還好，否則路上感染把父母感染了，不是鬧著玩的。最主要的是要把飛機熔斷去掉，還有班機能增加些。萬一陽性，父母所在小區被封，父母的鄰里壓力太大，他們人離開了，父母還是要在那個小區養老的。只要中國政府還要堅持清零和核酸，這個危險就存在。只有中國變成一個正常國家的樣子，才能安心回去。

回國隔離和檢測帶來的經濟壓力依然巨大，華人Gina表示，七天隔離佔用假期。每天1000元工資的話就是7000元。三天觀察算一半差不多又是2000元。僅僅隔離的收入損失就是一個人9000元。機票也貴，一家四口想回去沒個好幾萬元買機票不行。且現在中國新冠檢測已成常態，太折騰孩子。

華人 封城 健康碼

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