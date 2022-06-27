受利率上升影響 加州房價雖續創紀錄 銷量卻低於疫情前

受利率上升影響， 縱使房價續創紀錄，加州房屋銷量仍低於疫情前。（本報記者╱攝影）

根據加州 地產經紀協會（C.A. R.)5月報告，加州房市在5月開始出現變動跡象。自2020年4月以來，平均30年固定房貸利率超過5%，導致房屋銷售自2020年6月以來出現新低，同時出現同比五個月的最大跌幅。

報告指出，依照季節性調整年率 (SAAR），加州5月現有獨立屋（single-family home）銷售量是37萬7790單位，比4月下降9.8%，比2021年5月下降15.2%。加州5月房價 中位數是89萬8980元，較比4月上漲1.6%，比2021年5月上漲9.9%。自今年年初至5月，加州住房銷售下降8.9%。

加州5月住房銷售量比4月下降9.8%，4月銷售量是41萬9040單位，比2021年同期下降15.2%，當時銷售了44萬5660單位。加州住房銷售自2020年6月以來首次跌破40萬單位。一般認為原因包括公共衛生問題、市場不確定，但是供應緊張、借貸成本上漲，則是導致房屋銷售量下降近兩位數的原因。

C.A.R.總裁、灣區不動產經紀Otto Catrina 表示，開始看到更加平衡的房市，部分住房銷售價格高於標價，其它剩餘房屋在市場上停留時間比先前幾個月要長。此跡象表明，有稍微多的供應、競標購買的愈來愈少，對於那些曾有過所謂「買家疲勞」的競爭者來說，或者是進場的好時機。

據統計，加州5月房價中位數也出現新高，是89萬8980元，高於4月曾創下的紀錄88萬4890元。5月房價中位數比4月增加1.6%，較比上一年同期的81萬8260元提高9.9%。這種變化主要歸結為高端市場的銷售組合，在房市交易中占有主導優勢。

進一步說，在連續四個月裡，百萬元房屋銷售額持續增加，占住房銷售總量的35.3%，達到歷史最高水平。而低於50萬元的住房銷售，在5月再次下降，創下歷史新低。

從另一方看，隨著每月房屋銷售價格漲幅看似正在放緩，整個房價上漲會趨於平穩。雖然5月房屋中位數價格環比增加1.6%，顯得仍然較高，但也僅略高於過去43年來在4月和5月間，出現的1.1%的長期平均水平。

C.A.R.副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine表示，5月間待售屋銷量下降30.6%，這是自疫情大流行第一個月以來，首次最大跌幅。原因可歸結為負擔能力下降、抵押貸款 利率上升、房價上漲及經濟衰退風險增加。

上述因素形成的綜合效果，導致5月典型家庭平均月抵押貸款支付額增加40%以上，創下新高。由於預計美聯儲將在下半年繼續加息，30年期抵押貸款固定利率會在年底前上漲至超過6%。從而為潛在購房者帶來更多負擔能力的挑戰。