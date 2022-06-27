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南加傳出3輛車先後撞到同一行人均逃逸 被撞者送醫不治

本報記者╱富樂頓報導
南加橙縣富樂頓男子在人行道上推行李車走的時候， 先後被三輛車撞到，但都肇事逃逸。（示意圖，本報檔案照）
南加橙縣富樂頓男子在人行道上推行李車走的時候， 先後被三輛車撞到，但都肇事逃逸。（示意圖，本報檔案照）

當局稱，一名男子6月27日（周一）凌晨在南加橙縣富樂頓（Fullerton）人行橫道上，用推車推著他的財物時，被三名不同的司機開車撞倒後死亡，三名司機隨後並逃離現場。

事件發生在 6月27日凌晨 1 點 30 分左右，地點在港口路（Harbour Boulevard） 和 Southgate Avenue。

富樂頓警察局指出，員警發現該名男子連同他的財物一起都在道路上，受害人受了重傷，他在被送往醫院後被宣布死亡。

調查顯示，這名 38 歲的受害者在十字路口闖紅燈，他在專屬行人行走的人行橫道上推著行李時，被一輛因為綠燈在港口路向南行駛的白色道奇戰馬（Dodge Charger）撞到。警方說，幾秒鐘後，另一輛黑色吉普牧馬人（Jeep Wrangler）又撞到了躺在街上的受害者。然後，大約兩分鐘後，另一輛被描述為白色兩門本田思域（Honda Civic） 的車輛第三次撞到了受害者。

警方稱，這三輛車都沒有停下來，都繼續向南行駛。

現場的視頻顯示，受害者被送往創傷中心，而他用來推行李和其他物品的手推車仍散落在十字路口。該事故發生後，該十字路口曾關閉數小時。

富樂頓警局呼籲任何有關於該事件的信息，或可能有視頻的人，致電 714-738-6812 ，或發送電子郵件至 [email protected] ，聯繫富樂頓警方事故調查員 J. Feaster。

任何希望匿名提供信息的人，可以撥打橙縣滅罪熱線 855-TIP-OCCS ，或訪問網站 www.p3tips.com/913。

橙縣 警察 本田

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