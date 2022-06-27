洛市中心連續四天有反墮胎裁決抗議活動 令交通癱瘓

斯科特於推特上的貼文。（推特截圖）

洛杉磯 市的反『羅訴韋德案』（Roe v. Wade）抗議活動於6月27日（週一）來到第四天，示威者於下午3時於聯邦法院（U.S . Courthouse）持續抗議。

發起組織「RiseUp4AbortionRights」讓參與者於下午3時聚集在位於西第一街 350 號（350 W 1st St）的聯邦法院進行抗議示威。

在最高法院24日（週五）以 5 比 4 決定推翻 1973 年羅訴韋德案的裁決之後，示威抗議活動便由當日一直持續到今，而週日的示威活動則由『女權主義陣線』（The Feminist Front）和『批准一代』（ Generation Ratify）團體組織發起，連續四天的抗議活動讓市中心交通一度陷入癱瘓狀態，不少示威者及警察 也在過程中受到傷害。

在週日時，示威者於市區周圍遊行 時曾一度影響交通，直至晚間11時才恢復。週六時，三次的示威活動之大讓市中心不得不暫時關閉市政中心周圍的幾條街道，及 附近的101號高速公路路段。上週五6月24日時，在最高法院宣布裁決後的幾個小時後，抗議者於市中心外與警方發生多起小型衝突，其中一名男子奧爾蒂斯（Michael Ortiz）更因涉嫌使用「簡易火焰噴射器」襲擊警員遭到逮補，極有可能面臨謀殺未遂的指控。當天共有兩人被捕，四名警員受傷。

洛市警察局長摩爾（Michel Moore）25日強力譴責24日和25日發生針對警察的暴力行為，他指出參與此類犯罪活動的民眾，不是在行使第一修正案的權利來抗議最高法院裁決，而是實施犯罪行爲，當局將大力起訴這些不法之徒。

警察保護聯盟（The Police Protective League）25日發表聲明，譴責6月24日週五抗議人群中一些特定民眾的行為， 聲明中提到，「我們的社會應該要譴責使用簡易火焰噴射器襲擊警員，或是以抗議為名藉機襲擊警員的不法之徒，但這些所謂的社區領袖們卻沉默了，這幾日於抗議活動中藉機犯罪的行徑與女性的選擇權無關，他們只是假借名目伺機犯罪」。

聲明中也提及洛杉磯警員對於被犯罪分子以第一修正案作為他們蓄意攻擊警察的目地感到十分厭倦，也對官員們在警察遇到襲擊時的不作為感到疲倦，希望官員們能在未來遇到同樣問題時，暫時把政治放在一旁來保護基層警員及守法居民。

曾出演歡樂滿屋（Full House）的史威汀（Jodie Sweetin）則表示，她26日參與示威活動時曾遭警察將她推倒在地，但她為同樣現身抗議的數百人感到自豪，並表示很開心民眾能對此修正案將帶來的負面影響採取行動及和平抗議。並補充說「我們的行動將繼續，直到我們的聲音被聽到並採取行動，我們將繼續為我們的權利而戰」。

以美食文化新聞聞名的LA Taco報社記者斯科特（Joey Scott ）也於24日在推特上表示，遭到警察襲擊，並表示在表明記者身份後警員還是一樣用警棍將他推倒在地。對此洛杉磯警察局媒體發言人艾森曼（Eisenman）表示，警局對類似言論沒有評論。